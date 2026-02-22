Tras muerte de “El Mencho”, crece incertidumbre sobre quién liderará el CJNG (16:00 h)

Oaxaca de Juárez, 22 de febrero. Luego de la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), comenzaron a surgir versiones dentro del ámbito de seguridad nacional sobre quién podría asumir el control de una de las organizaciones criminales más poderosas del país.

De acuerdo con reportes y análisis derivados de investigaciones en curso, una de las hipótesis que cobra fuerza apunta a Iván Archivaldo Guzmán Salazar, integrante del grupo conocido como Los Chapitos e hijo de Joaquín Guzmán Loera, como una posible figura capaz de capitalizar el vacío de poder tras la caída del capo jalisciense.

El Mencho, lider del CJNG RRSS

Posibles sucesores

Especialistas en seguridad señalan que la eventual absorción de estructuras operativas del CJNG por parte de facciones vinculadas al Cártel de Sinaloa podría modificar el equilibrio criminal en distintas regiones del país, especialmente en estados donde ambas organizaciones han mantenido disputas territoriales.

Según estas versiones, la relación operativa entre células del CJNG y la llamada Chapiza habría facilitado alianzas estratégicas frente a grupos rivales, entre ellos facciones ligadas a Ismael Zambada García, alias El Mayo, lo que abriría la puerta a una nueva etapa de reorganización interna dentro del narcotráfico mexicano.

Posibles sucesores de El Mencho

Disputas internas en el CJNG

Analistas advierten que el escenario posterior a la muerte de un líder criminal suele derivar en disputas internas, fragmentación o reacomodos entre organizaciones, factores que podrían traducirse en episodios de violencia mientras se define una nueva estructura de mando.

Hasta el momento, autoridades federales no han confirmado quién asumiría el liderazgo del CJNG; sin embargo, expertos coinciden en que el principal desafío para México y Estados Unidos será evitar que el vacío de poder genere nuevas alianzas criminales o una escalada en la confrontación entre cárteles.

