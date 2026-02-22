Congreso de Oaxaca respalda estrategia de seguridad del Gobierno del Estado en el Istmo (15:55 h)

San Raymundo Jalpan, Oax. 22 de febrero. El Congreso del Estado de Oaxaca expresa su firme respaldo a la estrategia de seguridad implementada por el Gobernador Salomón Jara Cruz para atender los hechos de violencia registrados en la región del Istmo de Tehuantepec.

Para el Poder Legislativo, la preservación del orden público, la paz territorial y la protección de las familias oaxaqueñas constituyen prioridades del Estado Mexicano, por lo que reconoce la actuación inmediata y coordinada desplegada por el Ejecutivo estatal.

La LXVI Legislatura reitera que, frente a cualquier intento de generar incertidumbre o afectar la estabilidad regional, las instituciones deben actuar con determinación, dentro del marco legal y en estricto respeto a los derechos fundamentales.

Asimismo, señala que la seguridad pública es una responsabilidad compartida entre los distintos órdenes de gobierno, por lo que manifiesta su disposición de seguir acompañando, desde el ámbito legislativo, las acciones que fortalezcan el marco normativo, presupuestal y de coordinación interinstitucional en esta materia.

En este contexto, el Poder Legislativo reconoce la activación inmediata del Protocolo de Reacción y Blindaje Regional por parte del Gabinete de Seguridad estatal, así como la instalación de Sesión Permanente en el Centro de Control, Comando, Comunicación, Coordinación e Inteligencia (C5i) para el seguimiento puntual de los acontecimientos.

De igual manera, destaca el despliegue de más de 500 elementos estatales y federales adicionales, la instalación de filtros de seguridad y puntos de inspección en diez municipios prioritarios del Istmo, así como el reforzamiento de la vigilancia en plazas comerciales, terminales, casetas, instalaciones logísticas y zonas de alta afluencia.

También reconoce la coordinación operativa entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Gobierno (Sego), en conjunto con la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina, bajo un esquema de mando coordinado.

El Poder Legislativo hace un llamado a la ciudadanía a mantener la calma y atender únicamente los canales oficiales de información, y reafirma su compromiso de trabajar de manera coordinada con los distintos órdenes de gobierno para fortalecer las acciones que permitan preservar la paz, la estabilidad y la seguridad en todas las regiones de Oaxaca.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir