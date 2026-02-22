‘El Mencho’ murió en traslado a CDMX, señala Defensa (16:05 h)

Oaxaca de Juárez, 22 de febrero. Tras horas de especulación, el Gabinete de Seguridad confirmó la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, ‘El Mencho’. En un comunicado, la Secretaría de la Defensa detalló la operación para capturar al líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

De acuerdo con la información, se realizó un operativo en el municipio de Tapalpa en la que participaron elementos de las Fuerzas Armadas. Tras ser atacados, elementos del Ejército respondieron a la agresión tras el despliegue de diversas aeronaves sobre la zona.

Durante dicha reacción, ‘El Mencho’ resulto herido de gravedad a la hora de su captura junto a otros dos miembros del CJNG. Luego de asegurar su detención, elementos de las fuerzas armadas trasladaron por la vía aérea al capo de la droga, pero este murió en el camino debido a la gravedad de las lesiones.

“Durante esta operación, personal militar fue atacado, por lo que en defensa de su integridad repelieron la agresión, resultando cuatro integrantes del grupo delictivo “CJNG” fallecidos en el lugar y tres heridos de gravedad, quienes perdieron la vida durante su traslado vía aérea a la Ciudad de México. Entre estos últimos se encuentra Ruben “N” (a) Mencho, sin embargo, serán las autoridades correspondientes las que se encargarán de las actividades periciales para su identificación”, señaló la Defensa.

EU colaboró con información para la captura de ‘El Mencho’

Además de ello, el Gabinete de Seguridad detalló que para esta operación se contó con información brindada por Estados Unidos. Esto como parte de la estrategia de seguridad y colaboración entre ambos países.

“Cabe hacer mención que, para la ejecución de esta operación, además de los trabajos de inteligencia militar central, dentro del marco de coordinación y cooperación bilateral con los EUA, se contó con información complementaria por parte de autoridades de ese país“.

Finalmente, durante esta acción militar, tres elementos de la institución resultaron heridos. Actualmente, elementos de seguridad se encuentran repeliendo los brotes de violencia en al menos seis estados de la república por la muerte de ‘El Mencho’.

Tras los hechos, Omar García Harfuch destacó las labores de las Fuerzas Armadas en contra de uno de los capos más buscados en el mundo. Recordemos que en 2020, el propio Harfuch resultó víctima de un ataque directo por miembros del CJNG.

En aquella ocasión, el secretario de seguridad resultó herido de un impacto de bala.