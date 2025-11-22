Transportistas y campesinos anuncian megabloqueo nacional el lunes 24 de noviembre del 2025 (15:00 h)

Oaxaca de Juárez, 22 de noviembre. Organizaciones de transportistas y agrupaciones campesinas confirmaron que el próximo lunes 24 de noviembre realizarán un megabloqueo en distintas carreteras del país, acción que podría paralizar la circulación en gran parte del territorio nacional.

La Asociación Nacional de Transportistas, el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano y el Movimiento Agrícola Campesino advirtieron que ese día podrían no existir rutas libres en varios puntos, por lo que recomendaron a la población evitar salir o viajar, especialmente por carretera.

Estados donde habrá afectaciones

Las agrupaciones señalaron que los bloqueos se realizarán en al menos 32 entidades, entre ellas:

Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.

Gobierno responde: diálogo sí, bloqueos no

De acuerdo con una tarjeta informativa emitida el 21 de noviembre, la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural informaron que han sostenido “diversas mesas de diálogo” con productores y agricultores para atender sus demandas antes de la protesta.

Las dependencias reiteraron que el diálogo es la única vía para resolver los conflictos, rechazando los bloqueos por afectar directamente a millones de ciudadanos. También advirtieron que detrás de algunas inconformidades “podrían existir intereses partidistas”.

Como parte de los acuerdos, el Gobierno confirmó que el 24 de noviembre integrantes de la Cámara de Diputados recibirán a los manifestantes para discutir la Iniciativa de la Ley de Aguas, una de sus principales exigencias.

Transportistas aseguran que no bloquearán, pero Segob mantiene vigilancia

Aunque algunos líderes transportistas han declarado públicamente que no realizarán bloqueos, Gobernación señaló que mantiene “encuentros permanentes” con organizaciones nacionales y locales.

El objetivo: garantizar seguridad en carreteras, agilizar trámites administrativos y coordinar acciones con los gobiernos estatales.

Mantienen llamado a evitar afectaciones

El Gobierno federal insistió en que existe disposición para escuchar a los sectores agrícola y transportista, y reiteró su compromiso con el diálogo permanente, respetando el derecho a la libre expresión pero garantizando el libre tránsito en el país.

