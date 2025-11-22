Cerveceros y Marlins juegan este fin de semana, por el título de la gran final de primera fuerza especial (12:00 h)

Ricardo García

Oaxaca de Juárez, 22 de noviembre. La unidad deportiva de San Bartolo Coyotepec, será el escenario para que este sábado 22 y domingo 23 de noviembre, se realicen los juegos correspondientes a la gran final de la Liga de Béisbol Lic. Eduardo Vasconcelos, con el objetivo de conocer al nuevo campeón de la categoría de primera fuerza especial, en esta ocasión los equipos que disputan el título son Cerveceros de Oaxaca y Marlins.

Los dos mejores equipos de la liga se enfrentan este fin de semana para definir al nuevo monarca, el sábado 22 de noviembre a las 13:00 horas será el primer juego en el campo Jorge Crespo Olivera. Mientras que el domingo 23 de noviembre, a partir de las 9:00 de la mañana inicia el capítulo final para conocer al nuevo campeón, en el campo Eloy Martínez Vigil.

El equipo de los Cerveceros se encuentra más motivado que nunca, ya que buscan hacer historia en el béisbol oaxaqueño, de conseguir superar a su rival podrían obtener el histórico tetracampeonato, sin embargo, el equipo de Marlins busca romper los pronósticos, por lo que será una gran batalla deportiva en el diamante de juego.

En otro tema, este sábado 22 de noviembre a partir de las 9:00 de la mañana, dará inicio la convivencia softbolera entre el equipo Cardenales de Veracruz ante los veteranos de la Liga de Béisbol Lic. Eduardo Vasconcelos. Se trata de un doble encuentro que busca fortalecer los lazos deportivos entre ambas agrupaciones.

El primer juego inicia a las 9:00 de la mañana en la Unidad Deportiva 21 de marzo, posteriormente a las 11:45 comenzará el segundo encuentro. El campo Eloy Martínez Vigil será el escenario para este compromiso deportivo, por lo que se invita a las familias para que apoyen a los equipos y pasen una jornada deportiva en un ambiente sano.

