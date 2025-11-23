Respalda Noé Jara proyectos prioritarios de la presidenta Claudia Sheinbaum (18:30 h)

San Pedro y San Pablo Teposcolula, Oax. 22 de noviembre. En un ambiente de gran participación ciudadana, el líder morenista Noe Jara Cruz acompañó este sábado a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, durante el acto realizado en la Región de la Mixteca, donde se reiteró el impulso y consolidación del segundo piso de la Cuarta Transformación.

Durante la jornada, la presidenta Sheinbaum presentó avances y proyectos prioritarios que buscan fortalecer el bienestar de las familias mexicanas, con énfasis en la infraestructura social, el apoyo a sectores productivos y la continuidad de las políticas que han marcado un cambio profundo en la vida pública del país.

Noe Jara destacó la importancia de mantener la ruta de transformación iniciada en 2018, subrayando que Oaxaca se ha convertido en un estado clave para el desarrollo regional del sur–sureste. En este sentido, reconoció que la visión de la presidenta impulsa obras y programas que responden directamente a las necesidades de las comunidades oaxaqueñas, especialmente en regiones históricamente marginadas como la Mixteca.

“La presidenta Claudia Sheinbaum está fortaleciendo los cimientos de un México más justo, próspero y solidario” detalló Jara Cruz.

El evento en Teposcolula reunió a autoridades municipales, liderazgos comunitarios, representantes de organizaciones sociales y ciudadanía en general, quienes mostraron su respaldo al proyecto nacional encabezado por la presidenta, con estas acciones el líder morenista reafirma su acompañamiento permanente a las iniciativas que buscan consolidar un futuro de bienestar para todas y todos.

