Transforma Salomón Jara 242 calles de la Zona Metropolitana de Oaxaca en Senderos Seguros para una movilidad sin riesgos y sin temor (10:00 h)

Oaxaca de Juárez, 1 de marzo. Como parte del programa Oaxaca Segura, el Gobernador Salomón Jara Cruz inauguró 242 calles intervenidas con iluminación, botones de auxilio y videovigilancia; que las transforman en Senderos Seguros, para que la población pueda transitar con mayor confianza y reducir considerablemente los riesgos de delitos, violencias, acoso o accidentes.

Reunidos en el puente Valerio Trujano de la capital del estado, el Mandatario oaxaqueño destacó que estas acciones representan vida y demuestran el compromiso que tiene su gobierno con la gente.

“La seguridad peatonal no es un asunto menor, es el derecho de caminar con tranquilidad, a ocupar los espacios públicos con dignidad, a vivir sin temor”, resaltó.

Jara Cruz refirió que se tiene una meta clara y firme: mejorar mil vialidades en la Zona Metropolitana de Oaxaca. “La seguridad no se promete, si no se construye”, dijo.

Ante representantes del Gobierno del Estado, Fuerzas Armadas, Seguridad Pública, Fiscalía General del Estado de Oaxaca, personas comerciantes y ciudadanía; puso en marcha los botones de auxilio instalados y que están conectados al Centro de Control, Comando, Comunicación, Coordinación e Inteligencia (C5i) Oaxaca; posteriormente caminó por las calles hasta el Zócalo de la ciudad.

La subsecretaria de Tequio e Inclusión para el Bienestar, Fernanda Schmidt Ruiz explicó que estas calles tienen mayor iluminación, bacheo, mejora urbana integral, señalética adecuada e inclusiva para una mejor movilidad peatonal; pintura en las fachadas, guarniciones y pasos peatonales.

Contarán con elementos de seguridad mediante cámaras de videovigilancia y botones de auxilio, lo cual forma parte de la infraestructura destinada a prevenir, disuadir y atender situaciones de riesgo o delitos.

A través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), elementos policiales realizan presencia física permanente con recorridos pie-tierra como parte de estrategia de proximidad y prevención.

Las calles atendidas en este primer bloque, son: Valerio Trujano, Victoria, Galeana, Mier y Terán, Guerrero, 20 de Noviembre, en el Centro Histórico; Periférico, a la altura de 20 de Noviembre, avenidas Ferrocarril y Hornos; Nezahualcóyotl en la colonia Reforma; calles de las agencias Guadalupe Victoria, Donají, Dolores, San Luis Beltrán, San Juan Chapultepec; en la capital del estado y la avenida del Valle, en Santa Cruz Xoxocotlán.

Cuentan con 762 luminarias nuevas con postes metálicos, 735 luminarias nuevas en postes existentes, 496 fachadas pintadas, 349 cámaras de videovigilancia, 78 botones de auxilio del C5i y 105 puntos de monitoreo inteligente; que responden a las necesidades detectadas, en: rutas escolares, zonas comerciales, accesos principales, paradas del transporte público y en espacios solicitados por la ciudadanía,

El titular de la SSPC, Félix Quiroz Javier destacó el esfuerzo compartido entre población y gobierno. “Que nos vean como aliados, la seguridad no es privilegio de pocos, es un derecho de todas y todos los oaxaqueños”, indicó.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir