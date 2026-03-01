Pronostican intensa radiación solar y baja probabilidad de lluvias en Oaxaca (09:00 h)

Oaxaca de Juárez, Oax. 1 de marzo. La Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos (CEPCyGR) informa que, una circulación anticiclónica ubicada en niveles medios y altos de la atmósfera mantiene influencia directa sobre Oaxaca, lo que favorecerá cielo despejado, intensa radiación solar y baja probabilidad de lluvias.

De acuerdo con el pronóstico del tiempo emitido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), se prevé ambiente caluroso a muy caluroso con temperaturas extremas, particularmente en regiones del centro y oriente de la entidad.

Los vientos del norte continuarán con presencia de fuertes tolvaneras durante horas vespertinas y condiciones de calima a lo largo de este domingo. El ambiente frío y fresco quedará limitado a zonas montañosas durante la madrugada y noche.

Las temperaturas para este día son las siguientes:

* Valles Centrales, mínima de 12 y máxima de 33 grados

* Istmo de Tehuantepec, mínima de 23 y máxima de 35 grados

* Cuenca del Papaloapan, mínima de 18 y máxima de 33 grados

* Costa, mínima de 22 y máxima de 34 grados

* Mixteca, mínima de 12 y máxima de 32 grados

* Sierra de Flores Magón, mínima de 15 y máxima de 34 grados

* Sierra de Juárez, mínima de 9 y máxima de 26 grados

* Sierra Sur, mínima de 10 y máxima de 28 grados

Se exhorta a la población atender las recomendaciones de Protección Civil y Capitanías de Puerto, así como a mantenerse informada de las condiciones meteorológicas a través de los medios y redes sociales oficiales: Facebook @CEPCYGRGobOax y en X @CEPCyGR_GobOax.

