Ratifica Sección XXII paro de 72 horas para el 18 de marzo (11:00 h)

Dario Nolasco

Oaxaca de Juárez, 1 de marzo. La dirigencia de la Sección XXI ratificó llevar a cabo un paro de 72 horas para el próximo 18 de marzo, esto luego de varias horas de discusión de la asamblea estatal que inició ayer alrededor de las 13 horas.

Luego de un amplio debate la Asamblea encabezada por la dirigente Yenny Aracely Pérez Martínez, manifestó que los acuerdos serán llevados a la Asamblea Nacional Representativa donde se determinarán las fechas de la próxima jornada de lucha de 72 horas.

La movilización estatal se llevará a cabo con el 80% de membresía, en tanto que a nivel nacional participarán con el 20% los días 18, 19 y 20 de marzo.

La líder expresó que solo a través de la unidad, disciplina y la participación de las bases podrá hacer frente a la escalada denostaciones del Gobierno por acabar con su lucha histórica del Movimiento Democrático de Trabajadores de la Educación de Oaxaca (MDTEO).

Como parte de sus acciones el magisterio realizará una marcha masiva el próximo 8 de marzo el cual partirá del mercado Zonal al Zócalo de la ciudad.

Del 2 al 13 de marzo estarán realizando un brigadeo estatal, asimismo, llevarán a cabo una jornada formativa del TEEA, 9 y 10 de marzo.

Indicó que el magisterio continuará con sus acciones de protesta debido a que el Gobierno Estatal y Federal no han cumplido con diversas demandas planteadas con anterioridad.

