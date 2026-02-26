Trabajan gobiernos de Oaxaca y Chiapas por la seguridad y paz en el sur-sureste del país (13:15 h)

2026/02/26  De Redacción ADN
0


Tuxtla Gutiérrez, Chis. 26 de febrero. El Gobernador Salomón Jara Cruz y su homólogo de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar encabezaron la segunda Mesa de Paz Interestatal para fortalecer la colaboración entre ambas entidades y consolidar acciones conjuntas en favor de la estabilidad en el sur-sureste del país.

Este encuentro, al que asistieron representantes de las Fuerzas Armadas, las fiscalías e instituciones de seguridad de ambos estados; se desarrolló en el marco del fortalecimiento de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública que impulsa la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo; para brindar bienestar a las familias oaxaqueñas y chiapanecas.

Ambos gobiernos coincidieron en sumar esfuerzos, coordinación institucional y responsabilidad compartida, que permitan una mayor tranquilidad en las regiones que impulse el desarrollo y progreso de la ciudadanía.

La reunión es en consecuencia del convenio Marco de Coordinación y Colaboración Intergubernamental de Acciones en Materia de Seguridad establecido por ambos mandatarios, el 21 de enero de 2025, a fin de promover una cultura de paz y bienestar en las comunidades limítrofes de ambas entidades.

En él establece mecanismos claros para compartir información, recursos y mejores prácticas, desarrollar estrategias conjuntas que garanticen resultados más eficientes en materia de seguridad, como: prevención del delito, acción y persecución de actos ilícitos, así como protección de las localidades.

Política Principal









Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *



  • Casa en Venta

  • Búscanos en Facebook



Más historias

Muere Carmen Ochoa, productora clave de El Chavo del 8, El Chapulín Colorado y Chespirito (12:00 h)

 Oaxaca de Juárez, 26 de febrero. La televisión mexicana despide a Carmen Ochoa Aranda, productora fundamental en el desarrollo...
error: ¡Contenido protegido bajo derechos de autor!
A %d blogueros les gusta esto: