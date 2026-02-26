¡Alerta en la UNAM! Patrullas acuden al CCH Sur tras presuntas amenazas con armas (13:35 h)

Oaxaca de Juárez, 26 de febrero. Estudiantes del CCH Sur de la UNAM, ubicado en la Ciudad de México, manifestaron preocupación y alarma debido a presuntas amenazas al interior del plantel.

La situación se originó a partir de la difusión en un grupo de Facebook de imágenes que mostraban un arma de fuego y un cuchillo, acompañadas del mensaje “la retribución viene pronto”. Esto generó temor entre la comunidad estudiantil y provocó la presencia de patrullas y personal de emergencia dentro de las instalaciones educativas.

Respuesta de autoridades y presencia policiaca

Tras la circulación de las supuestas amenazas, patrullas acudieron al plantel, y se informó que incluso una ambulancia ingresó a la escuela, aunque hasta el momento las autoridades universitarias no han confirmado que exista un riesgo directo para alumnos y trabajadores.

Algunos padres de familia también acudieron al CCH Sur para conocer la situación y el estado de sus hijos tras las alertas difundidas en redes sociales.

Y es que, esta alarma reciente remite a un episodio más grave ocurrido en octubre de 2025, cuando Lex Ashton “N” fue detenido por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México tras acuchillar a un estudiante de 16 años, Jesús Israel “N”, en el estacionamiento del plantel, así como agredir a un trabajador.

A raíz de ese ataque, que terminó con la vida del joven, se ha registrado un ambiente de inquietud dentro de la comunidad del CCH Sur respecto a posibles actos violentos futuros.

Estas experiencias de violencia han impulsado a los estudiantes a crear grupos de comunicación en línea para alertarse entre sí sobre posibles amenazas o situaciones de riesgo, lo que evidencia una creciente preocupación por la seguridad dentro del plantel.

