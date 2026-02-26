Muere Carmen Ochoa, productora clave de El Chavo del 8, El Chapulín Colorado y Chespirito (12:00 h)

Oaxaca de Juárez, 26 de febrero. La televisión mexicana despide a Carmen Ochoa Aranda, productora fundamental en el desarrollo de los programas creados por Roberto Gómez Bolaños. Su fallecimiento fue confirmado a través de las redes sociales de Grupo Chespirito, donde se destacó su talento y la huella que dejó en la comedia televisiva.

Desde 1973 y hasta 1985, Ochoa Aranda trabajó de forma directa en producciones emblemáticas como El Chavo del 8 y El Chapulín Colorado, además del programa Chespirito. Su paso por el proyecto concluyó una década antes del final de las grabaciones, pero su influencia permaneció.

El mensaje de despedida

En la cuenta oficial de X, @Chespirito, se publicó un mensaje de reconocimiento: “Lamentamos profundamente la partida de Carmen Ochoa, una profesional extraordinaria, pieza clave detrás de cámaras; productora, directora y gran amiga. Gracias, Carmen, por tu talento, tu entrega y tu calidez, tu huella queda para siempre en nuestra vecindad. QEPD”.

Ochoa Aranda inició como asistente de producción y, en apenas cuatro años, ascendió a productora asociada. En 1977 ya dirigía cámaras y, entre 1980 y 1985, asumió la producción del programa Chespirito, que reunía sketches con personajes como el doctor Chapatín, Los Caquitos y Los Chifladitos.

Su liderazgo consolidó un método de trabajo riguroso en un género que muchos consideraban ligero.

Reacciones y causas de muerte

El anuncio generó reacciones en X, donde personas que crecieron viendo los programas de Roberto Gómez Bolaños externaron mensajes de aliento a familiares de Carmen Ochoa.

Edgar Vivar, quien mantuvo una estrecha relación con la productora, compartió en X un mensaje, el cual ilustró con la última fotografía que se tomaron juntos: “Este fue nuestro último desayuno juntos; que el recuerdo de nuestras amenas pláticas no se diluya, te voy a extrañar, Carmelita. Tantos recuerdos cuando fuiste productora de Chespirito. Un abrazo a tus hijos”, escribió.

Su visión de la comedia

En una transmisión en vivo de 2012 junto a Edgar Vivar, explicó la disciplina que exigía la comedia: “La comedia se hace en serio… me divierto mucho cuando leo el libreto la primera vez… pero cuando grabábamos, era muy en serio”, afirmó, al subrayar la importancia del profesionalismo en cada grabación.

Fue impulsora de incluir animación en las introducciones de los programas, una idea compleja para la época por las limitaciones técnicas. Las ilustraciones corrieron a cargo de Ignacio Amero, colaborador también de Estudios Disney.

Además, reveló que Gómez Bolaños consideró que ella interpretara a “Malicha” cuando María Antonieta de las Nieves se ausentó temporalmente. “Yo decía: ‘¿cómo voy a actuar?, yo estoy mejor detrás de cámaras’”, confesó.

La muerte de Carmen Ochoa Aranda deja un legado silencioso pero decisivo en la historia de la comedia mexicana.

