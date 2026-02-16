Establece Salomón Jara compromisos con sector empresarial para consolidar a Oaxaca como polo de inversión (17:00 h)

Oaxaca de Juárez, 16 de febrero. Durante la mesa de diálogo con el sector empresarial, el Gobernador Salomón Jara Cruz estableció compromisos con quienes invierten en Oaxaca, para consolidar el desarrollo productivo del estado, que ya es líder nacional en crecimiento económico.

La Primavera Oaxaqueña implementa una política de atracción a la inversión que, a la fecha, ha concretado el ingreso de más de 145 mil millones de pesos, los cuales han detonado más de 113 mil empleos en la entidad.

“Queremos fortalecer el trabajo en equipo para hacer de Oaxaca un destino prioritario. Somos un gobierno social que entiende perfectamente la importancia de la colaboración entre el sector público y el privado para generar bienestar”, afirmó el Mandatario estatal.

Durante el encuentro, propuso establecer una alianza estratégica alineada al Plan México de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que mejore los canales de atención y brinde acompañamiento a las demandas de los inversionistas.

Además, se instalará una mesa de trabajo con autoridades municipales y el Congreso del Estado para revisar y eliminar cobros irracionales en diversos impuestos y conceptos que frenan la inversión

Jara Cruz ofreció diálogo permanente con las y los empresarios, mediante reuniones de seguimiento cada mes para evaluar avances en materia de gobernabilidad y certeza económica; así como entablar mesas de trabajo para atender temas de seguridad, infraestructura y salud, en un primer término.

En su oportunidad, el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), Raúl Ruiz Robles expresó que este primer encuentro avanza en la ruta de la consolidación del estado como un verdadero polo de desarrollo económico sostenible.

“La visión es clara: fortalecer el mercado interno, impulsar la productividad y la transferencia de conocimiento, consolidar un ecosistema administrativo e innovador, promover empleo formal y digno, y potenciar la atracción de inversión con apertura internacional”, dijo.

En este marco se compartieron las áreas de oportunidad en la entidad para la inversión en diversos sectores; considerando que Oaxaca es el quinto estado más seguro del país, y que atraviesa uno de sus mejores momentos en materia turística con el incremento en la ocupación hotelera al 43.20 por ciento y la afluencia de 6 millones 289 mil visitantes.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir