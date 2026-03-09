Premia Heraldo Radio Oaxaca a mujeres; Rebeca Romero entre las galardonadas (19:16 h)

Oaxaca de Juárez, 8 de marzo. En el marco del Día Internacional de la Mujer, el periódico El Heraldo de México, Fundación Grupo Andrade, El Heraldo Radio Oaxaca y Mente Mujer ofrecieron un desayuno conmemorativo a mujeres oaxaqueñas.

El convivio que fue ameno, lleno de colorido y camaradería, fue organizado por Miguel Pérez García, conocido por su audiencia como el Capitán Miguel Tik Tak y Oscar Vergara, director y subdirector del Heraldo Radio Oaxaca.

Dentro de las premiadas, Rebeca Romero, directora de ADNsureste recibió un reconocimiento por su trayectoria periodística.

“La H Rosa” galardona a mujeres destacadas en Oaxaca por su liderazgo y participación en áreas como cultura, educación, salud y emprendimiento, buscando reducir la brecha de género.

Los galardones reconocieron la labor de mujeres oaxaqueñas en cinco categorías: defensa de los derechos humanos, innovación y emprendimiento, liderazgo comunitario, promoción de la cultura, así como trayectoria en educación.

