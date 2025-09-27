Tequios Vecinales fortalecen la participación ciudadana en Oaxaca de Juárez (12:00 h)

Oaxaca de Juárez, 27 de septiembre. En la Colonia Aurora se llevó a cabo una nueva edición de los Tequios Vecinales, jornadas de trabajo colectivo que promueven una ciudad más limpia, ordenada y segura.

Vecinas y vecinos acudieron desde temprano con herramientas y entusiasmo para sumar esfuerzos en la recuperación y mejora de espacios comunes, demostrando que la colaboración ciudadana es la base para transformar el entorno.

Por instrucción del presidente municipal Ray Chagoya, los Tequios Vecinales se realizan desde el inicio de esta administración como una estrategia permanente para fortalecer la organización social y devolverle vida a los espacios públicos.

Estas acciones se consolidan como símbolo de unidad y compromiso colectivo, reafirmando el propósito de seguir transformando juntos la capital.

