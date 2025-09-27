¿Qué pasa si no fijas el MTU para transferencias? ‘Si depositan 15 mil pesos, se los van a rechazar’ (11:30 h)

Oaxaca de Juárez, 27 de septiembre. Los clientes de bancos corren el riesgo de transferencias electrónicas rechazadas a partir del 1 de octubre. Ese día entra en vigor el Monto Transaccional del Usuario (MTU).

Según Laura Becerra Rodríguez, presidenta de la Comisión Técnica de Finanzas y Sistema Financiero del Colegio de Contadores Públicos de México, la aplicación del MTU se debe a la nueva disposición de la CNBV para evitar fraudes.

EL MTU afecta a todos los clientes de bancos y sus cuentas bancarias, así como la manera en que utilizan las apps bancarias para realizar movimientos de dinero.

De acuerdo con lo establecido, si un cliente no establece el límite del MTU puede resultar en restricciones para sus transferencias.

¿Qué es el MTU y por qué es importante?

El Monto Transaccional del Usuario es un límite que cada cliente de un banco debe establecer en su cuenta bancaria o en su aplicación.

Este monto representa el tope máximo de dinero que puede moverse desde la banca digital en un periodo determinado, ya sea diario, semanal o mensual.

La aplicación del MTU se debe al impulso recibido por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), que tiene como objetivo reforzar la seguridad en las transacciones electrónicas y reducir los riesgos de fraude.

Principales funciones del MTU

Protección contra fraudes : Permite a los bancos identificar movimientos inusuales y detener transacciones que superen el límite establecido.

: Permite a los bancos identificar movimientos inusuales y detener transacciones que superen el límite establecido. Control financiero: Los usuarios pueden ajustar el monto según sus necesidades, brindando mayor flexibilidad en la gestión de sus finanzas.

¿Qué pasa si no configuro el MTU?

Todos los clientes bancarios tienen hasta este martes 30 de septiembre para establecer el límite del Monto Transaccional del Usuario. Este trámite trámite se puede realizar desde la app de tu banco, es decir, no tienes que hacer filas en una sucursal bancaria o llamar al teléfono de atención a clientes.

En el caso de las personas que tienen una cuenta bancaria pero que no establecen el MTU antes del 30 de septiembre, su banco aplicará automáticamente un límite de 1,500 UDIS, equivalentes a aproximadamente 12,812 pesos al valor de las UDIS actual del Banco de México (Banxico).

La aplicación del límite de 1,500 UDIS implica que solo puedan realizar transferencias por esta cantidad. Esta restricción puede causar inconvenientes, especialmente para aquellos que necesitan hacer pagos significativos, como nómina, proveedores, renta, créditos hipotecarios u otros movimientos bancarios.

“Si a alguien le depositan 15 mil pesos y no hacen ese cambio del Monto Transaccional del Usuario (MTU), le van a detener la transferencia, no va a pasar, hasta que entre en la aplicación y lo cambie”, explicó Laura Becerra Rodríguez.

Además, si deseas realizar una transferencia por un monto superior a 12,812 pesos, deberás modificar el MTU manualmente en tu aplicación bancaria o contactar a tu banco para autenticar la operación. Esto podría resultar en demoras y complicaciones en situaciones donde el tiempo es esencial.

Fechas clave sobre la implementación del MTU

1 de octubre de 2025: Las instituciones financieras deben habilitar la opción de configurar el MTU en sus aplicaciones.

1 de enero de 2026: El uso del MTU será obligatorio, y si no se define, el banco aplicará el límite por defecto.

¿Qué sucede con el MTU en las fintechs y sofipos como Mercado Pago y Nu?

Aunque el MTU es una medida que aplica a todas las instituciones financieras, la Asociación Mexicana de Sociedades Financieras Populares ha aclarado que este régimen no se extiende a entidades que no sean instituciones de banca múltiple.

Esto significa que fintechs y sofipos como Mercado Pago y Nu no están obligadas a establecer un MTU por el momento.

Por ejemplo, Nu, que recibió la aprobación de su licencia bancaria, ha indicado que aún no está sujeta a este requerimiento. Sin embargo, la empresa ha afirmado su compromiso de cumplir con los estándares regulatorios y está desarrollando la funcionalidad del MTU para su aplicación, que estará disponible una vez que inicien operaciones bajo el marco regulatorio de Institución de Banca Múltiple.

“A pesar de que Nu recibió la aprobación de la licencia bancaria en abril, aún no hemos iniciado operaciones bajo el marco regulatorio de Institución de Banca Múltiple, por lo que este requerimiento no nos aplica por el momento”, indicó Ni. “Sin embargo, como parte de nuestro compromiso de cumplir con todos los estándares regulatorios y, al mismo tiempo, ofrecer productos simples, seguros y transparentes, ya estamos desarrollando esta funcionalidad para que esté disponible dentro de la app de Nu desde el primer día que iniciemos operaciones bajo dicho régimen”, agregó.

Beneficios de establecer el MTU

Seguridad : La configuración del MTU ayuda a prevenir fraudes y actividades ilícitas al permitir que el banco monitoree y autentique transacciones inusuales.

: La configuración del MTU ayuda a prevenir fraudes y actividades ilícitas al permitir que el banco monitoree y autentique transacciones inusuales. Control personalizado: Los usuarios pueden definir un límite que se ajuste a sus necesidades financieras, lo que permite una gestión más eficaz de sus recursos.

La implementación del MTU es una medida que busca mejorar la seguridad en las transferencias electrónicas y empoderar a los usuarios en el manejo de sus finanzas.

Establecer el Monto Transaccional del Usuario antes del 1 de octubre puede ahorrarte complicaciones y garantizar que tus transacciones se realicen de manera fluida.

