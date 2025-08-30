Tequio Vecinal fortalece el trabajo colectivo en el Ejido Guadalupe Victoria (14:30 h)

Oaxaca de Juárez, 30 de agosto. Con la fuerza de la organización ciudadana y el respaldo del Gobierno Municipal, se llevó a cabo un Tequio Vecinal en el Ejido Guadalupe Victoria, donde vecinas, vecinos y brigadas municipales sumaron esfuerzos para la recolección de residuos sólidos urbanos.

Durante la jornada, se logró limpiar espacios comunes y dar un paso firme hacia la construcción de una ciudad más ordenada y saludable.

El presidente municipal, Ray Chagoya, ha reiterado que una de las prioridades de su administración es impulsar un modelo de gobierno cercano a la gente, donde la limpieza y la seguridad vayan de la mano como ejes estratégicos de bienestar.

Con estas acciones, el Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez refrenda su compromiso de trabajar de la mano con la ciudadanía para recuperar espacios, fortalecer la cultura de la participación vecinal y garantizar que cada colonia y agencia disfrute de entornos limpios y seguros.

El Tequio Vecinal en Guadalupe Victoria es un ejemplo más de que, cuando la ciudadanía y el gobierno se unen, los cambios se hacen visibles en cada rincón de la capital.

