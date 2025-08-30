Policía desaloja bloqueo en la Transístmica y detiene a dos personas en Tehuantepec (17:34 h)

Edwin Meneses

Tehuantepec, Oax. 30 de agosto. La carretera Transístmica 185, a la altura del puente de fierro, fue liberada esta tarde luego de un operativo realizado por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, quienes detuvieron a dos personas involucradas en el bloqueo.

El cierre de la vía, efectuado por pobladores de la agencia municipal de Rincón Moreno, jurisdicción de Tehuantepec, comenzó por la mañana y se mantuvo hasta cerca de las 16:00 horas, cuando arribaron al lugar policías estatales con equipo antimotines.

En un primer momento, las autoridades exhortaron a los manifestantes a liberar la carretera de manera pacífica; sin embargo, ante la negativa, procedieron al desalojo.

Posteriormente, los elementos comenzaron a retirar piedras, troncos y vehículos que obstruían el paso, incluyendo una camioneta atravesada por uno de los manifestantes, que fue removida con el uso de la fuerza.

Tras varias maniobras, el paso fue restablecido gradualmente, y se confirmó la detención de dos personas que participaban en el bloqueo.

