El 14 de septiembre la segunda edición del trail running “Desafío Presa Matías Romero” (14:00 h)

Oaxaca de Juárez, 30 de agosto. Con inscripción gratuita a niñas y niños de 12 años, el domingo 14 de septiembre se llevará a cabo en la tercera sección de San Pablo Huitzo, la segunda edición del Trail Running “Desafío Presa Matías Romero”, la justa iniciará a las 7:30 de la mañana y convoca a cuatro categorías de competencia.

Los atletas interesados podrán participar en el circuito juvenil (para participantes de 13 a 18 años) con una ruta de 10 kilómetros, la justa incluye tanto a la rama femenil como varonil y entrega al primer lugar $1,500 pesos, al segundo en concluir $1,000 pesos, mientras que el tercero en finalizar recibe $500 pesos.

La categoría libre, es para atletas de hasta 39 años, con un recorrido de 15 kilómetros, la premiación tanto para la rama femenil como varonil, es de $2,000 al primero en cruzar la línea de meta, el segundo sitio recibe $1,500 pesos, en tanto el tercero en llegar obtiene $1,000 pesos. Los organizadores indicaron que se contempla una meta volante de $500 pesos, para el primer corredor que llegue a la presa Matías Romero.

La premiación para la categoría máster de 40 a 49 años y la de veteranos para atletas de 50 años en adelante, es de $2,000 pesos para el primer lugar, el segundo recibe $1,500 pesos, en tanto la tercera plaza recibe $1,000 pesos y en cuanto la distancia es de 15 kilómetros. Para mayores informes de la competencia atlética y registros, se pueden comunicar al teléfono 951 569 37 95.

El costo de inscripción es de $150 pesos, los organizadores señalaron que se tienen medallas a los primeros 100 atletas en llegar a la meta. La salida de la segunda edición del trail running “Desafío Presa Matías Romero”, se llevará a cabo en la tercera sección el domingo 14 de septiembre a las 7:30 de la mañana, un reto que pondrá a prueba la resistencia y espíritu deportivo en un entorno natural.

