¡Te esperamos este miércoles! Súmate a los Diálogos Vecinales en Palacio Municipal (12:30 h)

Oaxaca de Juárez, 17 de marzo . Con el objetivo de fortalecer la participación ciudadana y construir soluciones conjuntas para la ciudad, el Gobierno Municipal de Oaxaca de Juárez que preside Ray Chagoya invita a la ciudadanía a participar en los Diálogos Vecinales, un espacio de encuentro para compartir ideas, escuchar propuestas y trabajar de manera coordinada por el bienestar de la capital.

Este ejercicio de diálogo abierto permitirá a vecinas y vecinos expresar sus inquietudes, plantear propuestas y sumar esfuerzos con las autoridades municipales para seguir impulsando acciones que mejoren la calidad de vida en la ciudad.

La actividad se llevará a cabo el miércoles 18 de marzo a las 09:00 horas en el Palacio Municipal, donde se espera la participación activa de la ciudadanía interesada en contribuir al desarrollo de Oaxaca de Juárez.

El Gobierno Municipal reiteró que la participación de vecinas y vecinos es fundamental para avanzar en la construcción de una ciudad más limpia, ordenada y con mejores oportunidades para todas y todos.

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