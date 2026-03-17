Atacan a balazos a reportero Óscar Merino en Pinotepa Nacional (12:15 h)

Oaxaca de Juárez, 17 de marzo. Sujetos desconocidos perpetraron anoche un ataque armado en el municipio de Pinotepa Nacional contra el reportero oaxaqueño Óscar Merino Ruiz, de 29 años y director del portal OM Noticias.

De acuerdo con medios locales el ataque contra el periodista se dio sobre la calle 5 Poniente, en el barrio El Calvario de ese municipio costeño de Oaxaca.

Versiones señalan que luego de los hechos el comunicador fue trasladado con urgencia a una clínica particular de Pinotepa Nacional sin que hasta el momento se haya dado a conocer sobre su condición de salud.

Tras el ataque diversos cuerpos de seguridad arribaron al lugar y montaron un operativo para tratar de dar con él o los responsables de la agresión, con resultados negativos.

Personal multidisciplinario de la Fiscalía de Oaxaca realiza las indagatorias pertinentes para esclarecer el motivo de la agresión contra el reportero y director del portal OM Noticias.

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