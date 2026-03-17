Obtiene Fiscalía vinculación a proceso contra detenidos por narcomenudeo de cristal en calles de la Central de Abasto (13:00 h)

Oaxaca de Juárez, 17 de marzo. Derivado de trabajos de inteligencia criminal, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) obtuvo auto de vinculación a proceso en contra de dos personas del sexo masculino identificadas como E.D.L.M. y J.L.P.M., por su probable responsabilidad en el delito contra la salud en la modalidad de narcomenudeo, en su hipótesis de suministro de metanfetamina.

De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron el 1 de marzo de 2026, cuando elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y de la Unidad Policial de Combate al Secuestro, así como de la Secretaría de Marina realizaban labores de investigación y vigilancia en calles de la Central de Abasto de la capital, en inmediaciones de las riberas del Río Atoyac.

Durante estas acciones operativas, los agentes detectaron a dos hombres que presuntamente realizaban el intercambio de sustancias ilícitas, por lo que procedieron a su detención en el lugar.

Tras su aseguramiento, ambas personas fueron puestas a disposición del Ministerio Público de la Vicefiscalía Regional de Valles Centrales y presentó a los imputados ante el órgano jurisdiccional, el cual calificó de legal la detención.

Posteriormente, durante la audiencia inicial y tras valorar los datos de prueba presentados por la FGEO a través de la Vicefiscalía Regional de Valles Centrales, el Juez de la causa determinó vincular a proceso a E.D.L.M. y J.L.P.M., además de imponer la medida cautelar de prisión preventiva y fijar un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

Con estas acciones, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca reafirma su compromiso de combatir los delitos relacionados con el narcomenudeo mediante el uso de inteligencia criminal y estrategias operativas que contribuyan a fortalecer la seguridad en la entidad.

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