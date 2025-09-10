“¡Te dije que habría un matadero!”: Francisco Garfias (08:30 h)

Oaxaca de Juárez, 10 de septiembre. Hablé ayer al mediodía con un legislador en off the record (fuera de grabadora), sobre el supuesto suicidio del capitán de navío, Abraham Jeremías Pérez Ramírez.

Medio México sabe que el marino fue encontrado muerto en sus oficinas de la Unidad de Protección Portuaria en Altamira, Tamaulipas, luego de ser señalado de recibir un soborno de 100 mil pesos por dejar pasar un barco huachicolero, en abril del 2024.

Ambos platicamos sobre las declaraciones de la presidenta Sheinbaum, en el sentido de que no hay certeza de que el fallecido capitán estuviera implicado en el escándalo del huachicol fiscal.

También dudamos de lo que dijo el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien aseguró que el supuesto suicidio de Pérez Jiménez fue un asunto “personal”, que nada tuvo que ver el tema de los sobornos.

Súbitamente mi interlocutor calificó de siniestro el episodio del suicidio y predijo que la cadena de muertes de mandos medios de la Marina estaba lejos de terminar con Pérez Ramírez.

Se refería, sin mencionarlos por su nombre, a los asesinatos del contralmirante Rubén Guerrero Alcantar, ocurrido en Manzanillo en noviembre del 2024; pero también al de Sergio Emmanuel Martínez, sub administrador de operación aduanera en ese mismo puerto de Colima, en mayo del 2023.

Horas más tarde, nos enteramos de la muerte de otro integrante de la Marina. Se trata del capitán Adrián Omar Zúñiga. La versión oficial dice que murió accidentalmente en una práctica de tiro.

Mi interlocutor tuvo voz de profeta. “Te dije que habría un matadero”, me escribió horas más tarde en un Whats App.

***

La recaudación del IEPS a refrescos, bebidas azucaradas y tabaco, propuesta en el Presupuesto 2026, será de 41 mil millones de pesos, según la Secretaria de Hacienda.

“Que se lo etiqueten al IMSS para diabetes y mi voto sería a favor ” nos dijo el diputado de PAN, Germán Martínez.

El también ex director del IMSS precisó que diabetes y el cáncer son las dos enfermedades que más le cuestan al Instituto.

El incremento al IEPS echa por tierra el discurso de que no se subirían los impuestos en 2026.

Me queda claro que no hay dinero y que la salud es sólo un pretexto para justificar este gravamen.

German, por cierto, hizo una propuesta interesante: que sea deducible el consumo de agua. Lo vemos difícil.

El paquete económico 2026 propone un gasto total de 10.1 billones de pesos, con ingresos estimados en 8.7 billones de pesos. Hay un déficit de 1.4 billones que será financiado con más deuda.

***

¿Quiénes ganan en el Presupuesto 2026?

Los privilegiados son Energía, con 129 mil 132 millones de pesos adicionales (+84.5) y Bienestar con 94 mil 626 (+ 11%).

A la SEP le suben 47 mil 144 mdp (+5%), pero es insuficiente para abatir el rezago educativo, según expertos.

Al Poder Judicial del Bienestar, bendecido por Quetzalcóatl, lo premian con 14 mil 997 mdp; a la FGR con 933 mdp, y a la CNDH con 112 mdp.

¿Quiénes pierden?

Al INE, que ya tienen bajo control oficialista, le quitan 4 mil 163 millones de pesos (-19.3 % real) y al INEGI 438 millones (-8% real.)

“El recorte al INE y a INEGI golpea capacidades de vigilancia electoral y de estadística nacional que son insumo para evaluar la política pública”, dice un documento sobre el Presupuesto, elaborado por la vice coordinación económica del PAN, a cargo del diputado Héctor Saúl Téllez.

A Cultura le bajan mil 984 MDP (-17.1); Medio Ambiente y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano también son castigados.

Mención aparte merece el servicio de la deuda.

“El gasto total neto aumenta 5.9 real y el no programable sube casi 8 por ciento, en términos reales, empujado por el costo financiero de la deuda, que aumenta 9.4%.”, puntualiza el documento del PAN.

El presupuesto solicita al Congreso autorice un endeudamiento en 2026 por 1 billón 780 mil millones de pesos.

***

La semana pasada anuncié en ese espacio que Carolina Jiménez, vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de Morena, sería remplazada por la diputada Dolores Padierna.

¿Motivo? Estaba participando en la formación de un nuevo partido denominado “Que siga la Democracia”, junto con su marido, Edgar Francisco Garza Ancira, según fuentes confiables de ese grupo parlamentario.

Al día siguiente, Jiménez anunció, en un comunicado, que tenía un mes separada de su marido y pedía que no se le vinculara políticamente con él.

Nos enteramos ayer que ambas serán vicecoordinadoras de la bancada de Morena. Decisión salomónica que exorciza el fantasma de la división.

Las dos se suman a Alfonso Ramírez Cuéllar, quien ya ocupaba esa posición. Morena tendrá tres vicecoordinadores.

FIN.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir