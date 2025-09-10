Continuará tiempo lluvioso en la mayor parte de Oaxaca (08:05 h)

Oaxaca de Juárez, 10 de septiembre. La Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos (CEPCyGR) informa que continuará el tiempo lluvioso en la mayor parte de Oaxaca; además de tormentas fuertes y algunas localmente intensas en la Sierra Sur, Costa, Istmo de Tehuantepec y Mixteca.

De esta manera, se espera actividad eléctrica y rachas de viento, sin descartar áreas de granizo.

Estos fenómenos son ocasionados por la onda tropical número 31, asociada con una baja presión y flujo de humedad impulsada por la vaguada monzónica.

De acuerdo con el pronóstico del tiempo emitido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) prevalecerá mar de fondo a lo largo de la línea de costa, desde Santiago Pinotepa Nacional hasta San Mateo del Mar, con oleaje elevado y fuertes corrientes de resaca.

Las temperaturas tendrán poco cambio, manteniendo el ambiente caluroso con periodos de bochorno en la Costa, Istmo de Tehuantepec y Cuenca del Papaloapan; mientras que por la tarde habrá ligeros refrescamientos.

Las temperaturas para este día son las siguientes:

* Valles Centrales, mínima de 15 y máxima de 30 grados.

* Istmo de Tehuantepec, mínima de 23 y máxima de 34 grados.

* Cuenca del Papaloapan, mínima de 20 y máxima de 35 grados.

* Costa, mínima de 24 y máxima de 34 grados.

* Mixteca, mínima de 15 y máxima de 29 grados.

* Sierra de Flores Magón, mínima de 16 y máxima de 33 grados.

* Sierra de Juárez, mínima de 9 y máxima de 28 grados.

* Sierra Sur, mínima de 11 y máxima de 29 grados.

Se exhorta a la población atender las recomendaciones de Protección Civil y Capitanías de Puerto, así como a mantenerse informada de las condiciones meteorológicas a través de los medios y redes sociales oficiales: Facebook @CEPCYGRGobOax y en X @CEPCyGR_GobOax.

