Precio del Dólar hoy miércoles 10 de septiembre (08:45 h)

Oaxaca de Juárez, 10 de septiembre. El precio del dólar hoy miércoles 10 de septiembre de 2025 en México es de 18.62 pesos por billete verde en promedio.

Este martes, el peso mexicano tuvo su tercer jornada de apreciación en el tipo de cambio con el dólar estadounidense.

De acuerdo con analistas, este panorama favorecedor para la divisa nacional se debe a un descenso del empleo en EUA y la posible baja de las tasas de interés en ese país.

¿Cómo cerró el dólar estadounidense este 9 de septiembre de 2025?

El Banxico informó que el cierre del dólar del martes 9 de septiembre de 2025 fue de 18.6297 pesos por divisa estadounidense, según datos obtenidos a partir del promedio de transacciones bancarias.

Sin embargo, como el precio del dólar se cotiza durante todo el día, el tipo de cambio del dólar a peso cerró este 9 de septiembre en los 18.63 pesos por divisa verde.

¿Cuál es el precio del dólar FIX en el DOF para el miércoles 10 de septiembre de 2025?

El tipo de cambio FIX publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), determinado por Banxico los días hábiles, es de 18.6353 pesos por dólar para este miércoles 10 de septiembre.

El tipo de cambio para pagar las obligaciones en dólares estadounidenses quedó para este 10 de septiembre, según Banxico, en 18.6550 pesos por cada divisa verde.

El tipo de cambio FIX se determina por Banxico en días hábiles bancarios a partir del promedio de las cotizaciones del mercado de cambios al mayoreo y se da a conocer al mediodía del día previo.

Tipo de cambio del dólar hoy 10 de septiembre de 2025 en México

Banco Compra Venta Afirme 17.80 19.20 Banco Azteca 17.60 19.09 BBVA Bancomer 17.77 18.90 Banorte 17.50 19.00 Banamex 18.08 19.12 Scotiabank 17.60 19.30

No olvides tener en cuenta que el precio de compra y venta del dólar está en constante cambio a lo largo del día, y su cotización podría variar al momento de estar en ventanilla.

N+

