Suspenden depósito de la Pensión Bienestar en septiembre, ¿por qué? (18:00 h)

Oaxaca de Juárez, 3 de septiembre. Los pagos correspondientes al bimestre septiembre-octubre de los programas de Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente y Pensión Mujeres Bienestar comenzaron a distribuirse desde el 1 de septiembre, pero se suspenderán temporalmente y en La Verdad Noticias te contamos el motivo.

Motivo de la suspensión de depósitos del Bienestar

De acuerdo con la dependencia, el martes 16 de septiembre no habrá pagos de las pensiones, ya que coincide con la conmemoración del Día de la Independencia en México, día inhábil. Los depósitos se reanudarán el día miércoles 17 de septiembre.

El calendario oficial de pagos se realiza de acuerdo con la letra inicial del apellido paterno de cada beneficiario y continuará hasta el 25 de septiembre.

Calendario de pagos de septiembre

Montos de las pensiones del Bienestar

Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores: Dirigida a personas de 65 años o más, entrega 6,200 pesos bimestrales.

Pensión Mujeres Bienestar: Para adultas mayores de 60 a 64 años, entrega 3,000 pesos bimestrales.

Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente: Destinada a personas con discapacidad de 0 a 64 años en 24 entidades, y de 0 a 29 años en las 8 restantes, con un pago de 3,200 pesos bimestrales.

Las pensiones se entregan directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar, sin intermediarios.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir