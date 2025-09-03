“No pago extorsiones”: Ricardo Salinas le responde a Sheinbaum y lanza indirecta sobre “alerta roja” en Morena (17:45 h)

Ciudad de México, 3 de septiembre. El empresario Ricardo Salinas Pliego respondió este miércoles ante las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre el pago de impuestos.

A través de su cuenta de X, el líder de Grupo Salinas y TV Azteca publicó un mensaje claro y directo: “Yo pago mis impuestos. No pago extorsiones. Siempre mi compromiso es con México“.

La segunda parte de su publicación agregó una capa de complejidad geopolítica al debate:

No se dejen distraer de lo importante hoy: Alerta roja en la Organización Criminal More-Narca (OCMN) por la visita de @marcorubio a México!”.

Sheinbaum pidió a Salinas Pliego que pague sus impuestos antes de intentar ser presidente

La réplica del empresario se produjo en respuesta a declaraciones realizadas horas antes por la presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia matutina. Al ser cuestionada sobre una posible futura candidatura política de Salinas Pliego, la mandataria respondió: “Está en todo su derecho”.

Sheinbaum a Salinas Pliego: “Para ser candidato, debe pagar impuestos” | Crédito: Presidencia/Especial

Sin embargo, añadió una observación sobre las obligaciones ciudadanas:

Debe cumplir con sus obligaciones como ciudadano, para presentarse ante la gente. ¿Y cuál es una de las obligaciones como ciudadano? Pues pagar impuestos, ¿no? La gente pues que lo juzgue”.

¿Salinas Pliego desvía el foco hacia la visita de Marco Rubio?

La referencia específica a la “alerta roja” por la visita de Marco Rubio no es incidental. Este miércoles, el Secretario de Estado de Estados Unidos se reunió con la presidenta Sheinbaum en Palacio Nacional, en el encuentro de más alto nivel entre la administración mexicana y un funcionario del gobierno del presidente Donald Trump.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó que la colaboración con México alcanza niveles históricos en seguridad fronteriza y combate al crimen organizado.

El diálogo entre ambos, según informaron fuentes oficiales, tuvo como objetivo avanzar en un “Programa de cooperación sobre seguridad fronteriza y aplicación de la ley”, basado en el principio de respeto a la soberanía de ambos países.

