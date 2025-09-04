Mientras Rubio visita México, su presidenta camina sobre la cuerda floja: presión de EE.UU. para actuar contra políticos corruptos (18:19 h)

Oaxaca de Juárez, 3 de septiembre. Mientras Rubio visita México, su presidenta camina sobre la cuerda floja: presión de EE.UU. para actuar contra políticos corruptos

El artículo del New York Times titulado “As Rubio Visits Mexico, Its President Walks a Political Tightrope” describe el complejo escenario que enfrenta la presidenta Claudia Sheinbaum durante la visita oficial del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

Washington ha intensificado la presión para que México investigue y procese a políticos acusados de tener vínculos con el narcotráfico, incluso dentro del propio partido gobernante, Morena.

Para Sheinbaum, atender esas exigencias implica caminar sobre una cuerda floja: debe demostrar disposición a cooperar con Estados Unidos en materia de seguridad y corrupción, pero sin dar señales de subordinación que puedan ser criticadas en casa.

https://www.nytimes.com/es/2025/09/03/espanol/america-latina/mexico-sheinbaum-rubio.html

