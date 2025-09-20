Sube a 27 fallecidos por explosión en el Puente de la Concordia (15:00 h)

Oaxaca de Juárez, 20 de septiembre. La Secretaría de Salid de la CDMX informó que suman ya 27 fallecidos por la explosión de una pipa en el Puente de la Concordia. Además de ello, 18 personas continúan hospitalizadas y 39 más ya lograron el alta médica.

El informe corresponde al corte de las 10:00 horas de este sábado 20 de septiembre. Hasta el momento no se ha detallado el estado actual de cada una de las personas hospitalizadas. La mayoría se encuentra en unidades del IMSS e ISSSTE, así como hospitales de Pemex.

Recordemos que en el corte de la noche del pasado 19 de septiembre se informó la muerte de Erik Vicente Acevedo Romero. El hombre lo habían identificado como uno de los chóferes de autobús que se encontraba en el Puente de la Concordia a la hora de la explosión.

A una semana de la explosión, solo una menor de edad recibe atención médica fuera de nuestro país. Se trata de la pequeña de dos años protegida por su abuela, que con apoyo de la Fundación Michou & Mau, se encuentra en el Shriners Chindren’s Hospital en Galveston, Texas.

De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Salud, la víctima fallecida de este sábado es Ricardo Hernández Corona. Un hombre de 38 años de edad que se encontraba internado en el Hospital Rubén Leñero.

Foto: Cuartoscuro

Por lo mientras, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció hace un par de días la entrega de apoyos para las víctimas. La primera dispersión será entre los 20 y 50 mil pesos, además de apoyo en atención médica, psicológica y legal.

Por su parte, la empresa dueña de la pipa continúa con las acciones para hacer efectivas las pólizas de seguro tras el incidente en el Puente de la Concordia.