Bruce Willis reaparece tras ingreso a una casa de reposo (16:00 h)

Oaxaca de Juárez, 20 de septiembre. Tras varias semanas sin saber de él, Bruce Willis reapareció públicamente en redes sociales a través de una publicación. Esto a casi un mes de que se supiera de qué la exestrella de Hollywood iba a ingresar a una casa de reposo para afrontar su enfermedad.

A través de Instagram, su hija Scout Willis compartió una foto con su padre y una de sus hermanas sentadas en un sofá. La publicación data del pasado 17 de septiembre y no se aclaró la exactitud de la fecha en la que se tomó la foto.

Recordemos que desde hace un par de años, Bruce Willis está enfrentando los síntomas y complicaciones de la demencia frontotemporal. Teniendo ya estragos en el habla, memoria, escritura y demás funciones corporales que antes realizaba con normalidad.

En su fotografía, el actor se muestra tranquilo y feliz junto a sus hijas. Por el momento, no se sabe si la fotografía también pertenece antes del traslado a la casa de reposo o si ocurrió dentro del sitio que resguarda al actor.

Antes de esta publicación, Emma Heming reveló que el actor posiblemente ya había mostrado síntomas de su actual enfermedad y que probablemente los habrían confundido con otra enfermedad. Específicamente en 1988 cuando Bruce grabó la cinta “Jungla de cristal”, donde ya arrastraba una pérdida auditiva ocasionada al grabar una de las escenas.

Hasta el momento, las hijas de Bruce Willis, su esposa y Demi Moore no han revelado más complicaciones respecto a su demencia frontotemporal. Se espera que en la casa de reposo donde se encuentra internado las y los asistentes lo estén apoyando para evitar un mayor deterioro mental.