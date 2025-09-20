Asegura Policía Vial Estatal a dos personas presuntas responsables de robo en el puente Bicentenario (14:30 h)

Oaxaca de Juárez, Oax., 20 de septiembre. Elementos de la Policía Vial Estatal aseguraron a dos personas señaladas por su probable participación en el robo de dinero en efectivo a un ciudadano de 70 años, en las inmediaciones del puente Bicentenario, sobre las riberas del Río Atoyac.

Los cuerpos policiacos identificaron al masculino A. J. L. J., de 24 años, quien reconoció haber cometido el robo en complicidad con una mujer. Esta persona, que responde al nombre de B. A. J., de 20 años y originaria del Estado de México, entregó de forma voluntaria parte del dinero.

Ambos fueron trasladados a la Dirección General de la corporación para, posteriormente, ser puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO).

Con estas acciones, la Policía Vial Estatal reitera su compromiso con la seguridad de la ciudadanía y la atención oportuna a quienes lo requieran.

