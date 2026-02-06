Solicitan apoyo económico para seguir buscando a mixteco desparecido en Sinaloa (13:30 h)

Saúl Salazar

Huajuapan de León, Oax. 6 de febrero. El Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (CEDHAPI.A.C), comunicó que familiares están solicitando apoyo económico para seguir buscando al mixteco, Pablo Osorio Sánchez, de 23 años de edad, quien desapareció en Concordia, Sinaloa.

El director de CEDHAPI, Maurilio Santiago Reyes, indicó que, por la falta de apoyo de los gobiernos municipal, estatal y federal, quienes sigues sin dar respuesta, además de que no se han acercado, la familia decidió iniciar con la colecta.

“La próxima semana vamos a iniciar una serie de actividades; salida a la Ciudad de México, salida a Sinaloa, entrevistas con autoridades federales y estatales. Desafortunadamente la familia no tiene un solo peso, para poder comprar los boletos, para pagar alimentos, para poder hospedarse”, agregó.

Recalcó que quizás el recurso no le alcance a los familiares a buscar en campo, pero se acercarán con el personal del Ministerio Público que lleva la carpeta de investigación, con comisiones y colectivos de búsqueda en Sinaloa.

Detalló que Socorro Osorio Sánchez, madre del desaparecido, compartió su número de cuenta 21221757988571 y número de tarjeta 40276600248115153, para las personas que deseen apoyar, la cantidad de dinero que gusten.

“El ingeniero Pablo, desaparece en la Concordia, Sinaloa. Él estaba prestando su residencia en la empresa CICAR, todos los días él llegaba a la parada de autobús, para esperar el transporte de la empresa, que lo trasladará al tramo de la supercarretera Sinaloa-Durango, en los túneles, porque era supervisor de los túneles. Efectivamente cuando estaba esperando su vehículo fue levantado”, relató.

Santiago Reyes refirió que Pablo Osorio Sánchez, estudia en el Tecnológico de Tlaxiaco, es originario de Río Delgado, localidad de la ciudad de Tlaxiaco, pero prestaba sus servicios profesionales en la empresa CICAR con sede en Puebla, pero después fue trasladado a la Concordia, Sinaloa.

Apuntó que, como Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas con el respaldo de los familiares, lograron que el Comité de Desaparición Forzada de la ONU, emitiera una acción urgente para localizar al ingeniero civil oaxaqueño.

