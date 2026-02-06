Tirotean tortillería en Juchitán; investigan posible cobro de piso (13:40 h)

Edwin Meneses

Juchitán de Zaragoza, Oax. 6 de febrero. Sujetos armados tirotearon una tortillería ubicada en la colonia Gustavo Pineda de la Cruz, en el municipio de Juchitán, y posteriormente se dieron a la fuga.

Los hechos se registraron sobre la calle José Yola, esquina con Ramón Esteba, donde los agresores accionaron armas de fuego contra la fachada del establecimiento, sin que se reportaran personas lesionadas.

De acuerdo con información preliminar, el ataque estaría relacionado con presuntos actos de extorsión y cobro de piso.

Comerciantes de la ciudad han denunciado que sujetos desconocidos dejan mensajes intimidatorios tanto de manera física como a través de aplicaciones de mensajería, en los que exigen pagos bajo amenazas.

Elementos de seguridad acudieron al lugar para acordonar la zona y realizar las diligencias correspondientes; sin embargo, los propietarios del negocio se negaron a rendir su declaración ante las autoridades, presuntamente por temor a represalias.

