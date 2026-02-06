Resultados en revocación de mandato, favorables al expresarse la opinión del pueblo: Navarro (13:20 h)

Oaxaca de Juárez, 6 de febrero. Morena es un partido respetuoso de la ley y los tiempos políticos, y por eso estuvimos al pendiente del reciente proceso de revocación y al culminar el proceso, retomamos nuestra gira de trabajo para informar al pueblo sobre nuestros avances dentro de la organización interna y el trabajo territorial que realizamos, informó la dirigencia estatal de este partido.

Entrevistado vía telefónica, Enmanuel Navarro, presidente de Morena en Oaxaca, calificó de exitoso el proceso de revocación del pasado 25 de enero, y refirió que cada voto del 29.9% del listado nominal que salió a expresarse en las urnas, cuenta y cuenta mucho, al representar la valentía y vocación democrática de cada ciudadano.

En Morena todas las opiniones caben y el proceso de revocación es también una forma de manifestar el sentir ciudadano, además de corresponder a un ejercicio pleno de acceso al derecho a decidir, por lo que la participación de los mas 955 mil oaxaqueñas y oaxaqueños merece todo el respeto y respaldo democrático en Oaxaca, dijo.

El dirigente estatal, dio a conocer que recientemente realizó un encuentro de trabajo con militantes del Istmo en Juchitán y Tehuantepec, así como en Tuxtepec en la región de la Cuenca y en Teotitlán de Flores Magón.

En esta jornada de trabajo, junto a miembros de este movimiento partidista, “informamos nuestro agradecimiento al 58% de la ciudadanía que ratificó en el pasado proceso a la administración del Gobernador Salomón Jara Cruz, es importante también escuchar al otro porcentaje del 27% que participó y expresó su llamado a mejorar las cosas” dijo .

Añadió que al interior de Morena, no se observan vencidos ni vencedores, sino un solo pueblo unido y con miras a trabajar juntos por el desarrollo de Oaxaca, al mismo tiempo reconocieron el compromiso del Gobernador de Oaxaca, al honrar su palabra de someterse a este proceso de revocación, mismo que había planteado desde el inicio de su gestión.

Lo prometió y lo cumplió, esa es una muestra más, de su congruencia al someterse a la evaluación y escrutinio del pueblo, así como lo hizo nuestro gran líder, el ex presidente Andrés Manuel López Obrador. Oaxaca con este ejercicio democrático ha generado las bases para que se replique en otras entidades y sea el pueblo el que decida.

El Comité Ejecutivo Estatal de Morena, en voz de su dirigente Enmanuel Navarro, informó que continuarán recorriendo las regiones del estado, a fin de fortalecer la organización y su trabajo territorial junto a la ciudadanía.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir