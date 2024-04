Sin Límites: Seguridad y alumbrado a Puebla Capital: Chedraui (11:30 h)

*No utiliza descalificaciones para sus adversarios

Por Raúl Torres Salmerón

Oaxaca de Juárez, 19 de abril. José ‘Pepe’ Chedraui, candidato de Morena, del Partido Verde Ecologista y del Partido del Trabajo a la Presidencia Municipal de Puebla Capital, expuso sus proyectos e inquietudes a un grupo de columnistas en el restaurante Bistro en La Paz.

Fue muy interesante la postura de Chedraui a lo largo de la plática con los columnistas pues no utilizó adjetivos calificativos y menos descalificaciones para sus adversarios. Algunas de sus expresiones fueron las siguientes:

-Mi gobierno tendrá como prioridad la impartición de servicios básicos como son la seguridad, alumbrado, infraestructura vial, movilidad, mercados, áreas verdes y fomento al empleo, sobre todo en las juntas auxiliares que han sido abandonadas por administraciones anteriores y donde vive gran parte de la población. Voy a ser el Presidente de las juntas auxiliares.

-Cada policía municipal llevará colgando una cámara con audio y video, con conexión directa al Centro de Control y Comando C2, para detectar situaciones difíciles y evitar la corrupción, además de conectar cámaras y botones de pánico del transporte público.

-En caso de ganar las elecciones gobernaré con las personas que sean eficientes. Iremos de la mano del Gobierno del Estado, que seguramente encabezará Alejandro Armenta, con quien tengo una gran relación y también de la Federación. El reto por Puebla me ocupa y no me preocupa.

-No voy a gobernar con amigos, sino con profesionales en cada uno de los ramos, especialistas en las diferentes áreas de la administración. Los proveedores del ayuntamiento serán poblanos para impulsar la economía local. Mi administración requiere ingeniería y política, porque no soy un sabelotodo.

A sus 57 años a Chedraui se le observa entero y muy lúcido; siempre tiene hojas a la mano, hace anotaciones, las consulta y luego da sus respuestas. Al final las rompe y otras donde hay sugerencias las dobla y las pone en el bolsillo. Otras afirmaciones fueron:

-Puebla Capital será reconstruida como ciudad segura, justa e igualitaria, en donde cada persona pueda prosperar. La Puebla del Futuro que se basa en cinco ejes fundamentales: seguridad, sin desigualdades, desarrollo pleno, visión del futuro y obras y servicios que todos merecen.

-Tengo estudios, análisis y proyectos para mejorar la seguridad pública y los principales servicios que demandan los ciudadanos como son un mejor alumbrado público, que va de la mano con la seguridad, así como mejorar los pavimentos de colonias y las 17 juntas auxiliares, además de no desatenderse del problema de abasto de agua potable.

-El 60 por ciento del alumbrado público de la capital es muy antiguo y con el presupuesto que se cuenta actualmente para este rubro, podrán cambiar las luminarias por tipo Led, lo que permitirá reducir el consumo de energía y el pago a CFE, por lo que ese ahorro se ocupará para cambiar las luminarias en juntas auxiliares y colonias.

-Habrá atención ciudadana las 24 horas y para lo cual habrá un Centro Integral de Servicios -CIS-, aprovecharán la tecnología para digitalizar los servicios administrativos. Se trata de digitalizar 166 trámites municipales en esa central de atención inmediata.

-Luego de ganar las elecciones, gobernaré para 1 millón 800 mil habitantes de Puebla Capital, sin distingo de partidos o ideologías, sacarla del descuido en que han hundido a la ciudad que quiero entregar mucho mejor para poblanos y mi familia.

-Pavimentar las calles de toda la capital son parte importante, pues se mejorará la movilidad, la cual también analizarse para los peatones, niños y personas de la tercera edad que corren riesgos en las banquetas destrozadas.

-Hay que olvidar pintar todo de colores partidistas, edificios, instalaciones o vehículos. Todo lo vamos a pintar de blanco, al servicio de toda la gente, nada de atender de modo privilegiado a los de un color partidista, se gasta dinero sin sentido al estar cambiando colores cada tres años.

-Deben crearse estancias infantiles para apoyar a mujeres que trabajan, un centro de atención especial a adultos mayores y buscar comprometer a empresarios para que creen centros de maquila especialmente en las juntas auxiliares.

En fin, como dice la copla de las Islas Canarias:

Hay dos clases de canarios,

los que fueron a votar,

los unos para perder,

los otros para ganar.

raultorress@hotmail.com

