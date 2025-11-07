Sin Límites: Premios de la AMPEP; renace Fuerza X México: Raúl Torres Salmerón (17:00 h)

*Ceremonia en el Congreso del Estado; FXM afiliará principalmente a mujeres

Por Raúl Torres Salmerón

Oaxaca de Juárez, 7 de noviembre. Con la presencia de destacadas personalidades del ámbito periodístico, político y académico, la Asociación de Mujeres Periodistas y Escritoras de Puebla (AMPEP), hizo la entrega del Premio Estatal de Periodismo AMPEP 2025, en el Auditorio del Congreso del Estado de Puebla.

La ceremonia fue presidida por la Maestra Isabella Zozoaga Muñoz, Presidenta de la AMPEP, quien destacó que este premio “reconoce la ética, el compromiso social y la calidad del periodismo poblano, en un momento en que la palabra veraz y responsable resulta indispensable para fortalecer la democracia y la convivencia”.

Durante su mensaje, el Diputado Local Pavel Gaspar Ramírez, Presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado y anfitrión de esta ceremonia, reconoció el trabajo que realizan los periodistas poblanos, el papel de la AMPEP como referente de ética, profesionalismo y compromiso social.

Por su parte, Teodoro Rentería Arróyave, Presidente de CONALIPE y Presidente Fundador y Vitalicio Honorario de FAPERMEX, dirigió un mensaje de reconocimiento a la AMPEP por su labor constante.

En ese marco, FAPERMEX ofreció a Isabella Zozoaga integrarse a la planilla única de renovación de la Mesa Directiva Nacional, como Secretaria General, en reconocimiento a su liderazgo y trayectoria al frente de la organización poblana.

Los ganadores del Premio Estatal de Periodismo AMPEP 2025, son:

En Noticia, Jesús Kevin Casildo Vázquez y Juan Alvarado de TV Azteca; en Reportaje, Samantha Páez Guzmán de Manatí; en Entrevista, Andrea de Jesús Espinoza Morales de Ángulo 7; en Articulo de Opinión, Adela Ramírez Pérez de Urbe Económica; en Crónica, Hugo de la Cruz Sánchez de Primera Línea y en Periodismo de Investigación, Carlos Moreno Parraguirre de e consulta.

Entre los asistentes estuvieron Fernando Aguilar Robles, Secretario General de la FOTRAM; Blanca Alcalá Ruiz, ex Diputada Federal; Javier Hernández de Periodistas Unidos de Oaxaca; Margarita Palomino, Magistrada y Presidenta de 50+1 Puebla; Teodoro Rentería, Presidente de CONALIPE y fundador de FAPERMEX; Francisco Fraile García, ex Diputado Federal y Ana Montero de Tribuna Comunicación, entre otras personalidades.

La AMPEP reafirma su misión de reconocer la excelencia periodística, fortalecer la libertad de expresión y promover la participación de las mujeres en los medios y la cultura.

IMPULSO A FUERZA X MÉXICO

Con un lleno total en el Auditorio de la Reforma y como testigo de honor al Gobernador Alejandro Armenta; el partido Fuerza X México Puebla mostró su crecimiento, fortaleza y capacidad de convocatoria durante el arranque de la campaña de afiliación Puebla Rosa, Puebla Fuerte, encabezado por su Presidenta Estatal Maiella Gómez Maldonado, quien destacó que el partido vive una nueva etapa de consolidación. La campaña se llama Se Buscan Mujeres.

Durante su mensaje, la Presidenta manifestó que Fuerza X México Puebla será el partido con el mayor crecimiento en el 2027 y como parte del encuentro, se tomó protesta a las Embajadoras Rosas, que serán mujeres líderes que llevarán el mensaje del partido a todo el territorio poblano, comprometiéndose a contar con una Embajadora Rosa en cada sección electoral.

Armenta aseguró a todos los presentes que “fuimos juntos en la elección de 2024 y si Maiella, yo soy parte, me siento parte de Fuerza X México, es una realidad política en Puebla y en México, un partido que está naciendo, que no tiene desprestigio histórico, por eso hay que cuidarlo”.

El evento contó con la participación de presidentes municipales, diputadas y diputados locales, regidoras y regidores emanados de Fuerza x México Puebla, además de invitados especiales y liderazgos provenientes de los 217 municipios.

“Hoy Puebla se pinta de rosa, encabezado por mujeres y hombres reconocidos en sus comunidades, con principios y con talento” expuso Maiella Gómez al final de su mensaje.

Maiella Gómez, es Diputada Federal y Presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados y hace poco, con el objetivo de saldar una deuda histórica con quienes viven del mar y la pesca, las Comisiones Unidas de Seguridad Social y de Trabajoputados, aprobaron el dictamen que reforma la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Seguro Social para reconocer expresamente a las personas pescadoras como parte del sector agrícola y, por tanto, con derecho a seguridad social.

La propuesta, presentada originalmente por la diputada Azucena Arreola Trinidad e integrantes de la Comisión de Pesca, modifica los artículos 279 de la Ley Federal del Trabajo y 5-A fracción XIX y 235 de la Ley del Seguro Social, incorporando el término “pesqueras” para eliminar vacíos legales y garantizar la protección laboral y médica de miles de trabajadores que, hasta ahora, permanecían en la informalidad.

De acuerdo con datos del INEGI, en México existen más de 216 mil personas ocupadas en el sector pesquero, de las cuales el 92.9 % son hombres y el 7.1 % mujeres, con un salario promedio de 7 mil pesos mensuales y el 86 por ciento labora en la informalidad, sin acceso a servicios médicos, pensiones o incapacidades, pese a que su labor es esencial para la alimentación y el desarrollo regional.

En fin, como escribió Francisco de Quevedo (España, 1580-1645), en su poema A Lope de Vega:

Las fuerzas, Peregrino celebrado,

afrentará del tiempo y del olvido

el libro que, por tuyo, ha merecido

ser del uno y del otro respetado.

Con lazos de oro y yedra acompañado,

el laurel con tu frente está corrido

de ver que tus escritos han podido

hacer cortos los premios que te ha dado.

raultorress@hotmail.com

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir