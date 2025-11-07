Fiscalía de Oaxaca ejecuta orden de aprehensión y detiene a un hombre por abuso sexual cometido en Primera Etapa, en la capital (16:30 h)

Oaxaca de Juárez, 7 de noviembre. Como resultado de las investigaciones enfocadas a garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes a una vida libre de violencia, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) ejecutó una orden de aprehensión contra una persona del sexo masculino identificada como R.G.S., por el delito de abuso sexual cometido en la región de los Valles Centrales.

De acuerdo con el expediente penal, los hechos ocurrieron el 8 de septiembre de 2020, en un domicilio ubicado en la unidad habitacional Ricardo Flores Magón Primera Etapa, en la ciudad de Oaxaca de Juárez, donde un hombre adulto tuvo conductas sexuales ilícitas que se configuran como el delito de abuso sexual en agravio de un adolescente -que en ese tiempo contaba con 14 años de edad y cuya identidad está reservada por ley-.

Derivado de la denuncia y tras realizar labores de investigación especializadas, la FGEO, a través de la Fiscalía Especializada en Justicia para Adolescentes y la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), logró la aprehensión de R.G.S., quien fue presentado ante el Juez para iniciar el proceso legal correspondiente.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca reafirma su compromiso de aplicar todo el rigor de la ley a quien o quienes cometan este tipo de delitos y de brindar atención integral y efectiva a las víctimas, especialmente cuando se trata de niñas, niños y adolescentes, a fin de garantizar su derecho a una vida libre de violencia.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir