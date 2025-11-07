Vinculan a proceso a Uriel “N” por denuncia de acoso distinta a la de Sheinbaum (17:30 h)

Oaxaca de Juárez, 7 de noviembre. Uriel “N”, quien recientemente fue detenido tras acosar a la presidenta Claudia Sheinbaum, enfrenta ahora un proceso penal por otro delito: abuso sexual en contra de una joven de 25 años.

Durante la audiencia de control de detención, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México presentó la imputación correspondiente, aclarando que esta causa penal no está relacionada directamente con la agresión a la mandataria, la cual sigue bajo investigación.

Los hechos por los que fue procesado ocurrieron en calles del Centro Histórico, donde el acusado presuntamente realizó tocamientos indebidos a otra mujer. Su detención se realizó el martes pasado, el mismo día en que fue señalado por acosar a la presidenta durante un recorrido que Sheinbaum realizaba de Palacio Nacional a la Secretaría de Educación Pública.

Seguirá preso mientras avanza la investigación

La audiencia se llevó a cabo en las salas orales de Doctor Lavista, iniciando poco después de las 12:30 horas, tras el traslado del imputado desde el Reclusorio Norte.

Luego de escuchar a las partes, el juez de control determinó vincular a proceso al sujeto por el delito de abuso sexual y otorgó un mes de plazo para el cierre de la investigación complementaria.

Asimismo, el juzgador ordenó que el acusado permanezca bajo prisión preventiva justificada dentro del mismo penal, ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero, mientras se desahogan las diligencias correspondientes.

De acuerdo con la autoridad judicial, esta medida cautelar se mantendrá para garantizar la seguridad de las víctimas y evitar que el imputado eluda la acción de la justicia.

Con esta resolución, Uriel “N” enfrenta ya dos investigaciones paralelas: una por el ataque a la joven de 25 años y otra por el acoso cometido en contra de la presidenta Claudia Sheinbaum.

La fiscalía capitalina continuará con las pesquisas para determinar si existen más denuncias o posibles víctimas del mismo individuo.

