Sin Límites: Futuro aterrador: crisis ambiental y contaminación: Raúl Torres Salmerón (11:30 h)

Por Raúl Torres Salmerón

Oaxaca de Juárez, 8 de agosto. La International Chamber of Commerce México (ICC México), lanza un llamado urgente a enfrentar la crisis ambiental que amenazan el bienestar, la salud y la productividad en México, que pueden resumirse en la sobreexplotación y contaminación del agua, los niveles alarmantes de contaminación del aire en zonas urbanas y la pérdida acelerada de biodiversidad por mala gestión de residuos, deforestación y fenómenos climáticos extremos que afectan a millones de personas, comunidades y empresas en todo el país.

En este 2025, México se enfrenta a seis desafíos prioritarios en materia ambiental:

Crisis del agua por la sobreexplotación de acuíferos y la contaminación de fuentes hídricas que comprometen el acceso al agua potable, especialmente en zonas densamente pobladas y del norte del país. Contaminación del aire en Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara con altos niveles derivados principalmente del transporte y la industria que generan graves impactos en la salud pública. Deforestación en regiones de Chiapas, Michoacán y Campeche por la tala ilegal donde el crecimiento urbano devasta los bosques, lo que contribuye a la pérdida de biodiversidad y al agravamiento de la sequía. Fenómenos climáticos extremos como olas de calor sin precedentes, con temperaturas por encima de los 48°C que provocan crisis sanitarias y estrés sobre el sistema eléctrico. Pérdida de biodiversidad y deterioro de ecosistemas por la fragmentación de hábitats clave pone en riesgo la estabilidad ambiental, alimentaria y productiva. Gestión deficiente de residuos y contaminación plástica con la acumulación de residuos sólidos y plásticos que son una amenaza directa para ecosistemas terrestres y marinos.

Ante esta situación, ICC México reafirma su compromiso con la sostenibilidad ambiental, el fortalecimiento del marco legal e institucional, y la promoción de políticas públicas que hagan frente a estos retos de forma decidida y coordinada.

Además de los retos nacionales, México es parte de un ecosistema global en transformación y como tal, las empresas que buscan liderar en sostenibilidad deben tomar en cuenta siete temas clave como:

Descarbonización y transición energética para priorizar la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero mediante el uso de energías renovables solares, eólicas e hidrógeno verde y tecnologías de captura y almacenamiento de carbono. Economía circular con el fin de adoptar modelos que maximicen la reutilización y reciclaje de materiales, integrando cadenas de suministro regenerativas y ecodiseño para disminuir residuos y dependencia de materias primas vírgenes. Gestión eficiente del agua y protección de la biodiversidad para optimizar el consumo de agua, evitar contaminación de fuentes hídricas y proteger ecosistemas, dada la crisis hídrica y la pérdida de biodiversidad. Innovación tecnológica para la sostenibilidad mediante implementación de la Inteligencia Artificial, tecnologías de bases de datos y digitalización para mejorar la trazabilidad, optimizar recursos y anticipar riesgos ambientales. Cumplimiento riguroso de regulaciones y reportes de las empresas sobre los impactos ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) de sus actividades; adaptarse a nuevas normativas más rigurosas sobre sostenibilidad, huella de carbono y plásticos, con reportes obligatorios y auditorías independientes. Como respuesta a la variabilidad climática, adaptar procesos productivos y urbanos para mitigar el impacto del aumento de temperatura global y fenómenos climáticos extremos. Transparencia y combate al lavado verde (greenwashing), la práctica engañosa en la que empresas o marcas presentan sus productos, servicios o prácticas como más ecológicos o sostenibles de lo que realmente son. Las empresas deben respaldar sus afirmaciones ambientales con datos verificables debido a normativas más estrictas en Estados Unidos y Europa.

Los anteriores desafíos y tendencias conforman una agenda urgente y compartida que exige colaboración entre sectores público, privado y sociedad civil, concluye la ICC México, que es autónoma y apartidista y que desde 1945, trabaja para representar y apoyar a las empresas establecidas en nuestro país en el ámbito nacional e internacional, con el fin de impulsar el crecimiento económico, la apertura comercial y atraer inversión a México.

CONSEJO DE PAZ Y JUSTICIA

En sesión extraordinaria de Cabildo, integrantes del grupo edilicio aprobaron diversos puntos referentes al fortalecimiento de la seguridad, la justicia cívica y la participación ciudadana en beneficio de los poblanos. Presidieron el Presidente Municipal José ‘Pepe’ Chedraui y el Secretario Joaquín Espidio Camarillo.

Por unanimidad, se aprobó el punto de acuerdo para la creación e integración del Consejo de Paz y Justicia Cívica del municipio de Puebla. Así como el Reglamento de Operación y Funcionamiento del Consejo de Paz y Justicia Cívica. También se aprobó actualización del Plan Municipal de Desarrollo 2024-2027.

Otra aprobación fue la renovación de todos los Consejos de Participación Ciudadana del Municipio de Puebla, así como la normatividad para el ejerció del Gasto y Control Presupuestal 2025-2027 y la propuesta para reconocer y valorar el aporte de los pueblos originarios del municipio, el 9 de agosto de cada año.

BOLETA DIGITAL DE AGUA

Con el firme compromiso de modernizar la atención a las y los usuarios y avanzar hacia un servicio más sostenible, Agua de Puebla implementó la Boleta Digital, una alternativa ecológica, ágil y completamente segura que ya beneficia a más de 15 mil personas.

A través de este sistema, las y los usuarios reciben su boleta de cobro directamente en su correo electrónico, por WhatsApp o vía SMS, con la opción de pagar en línea desde cualquier lugar y en cualquier momento y se evita el uso innecesario de papel, facilita el acceso a la información de consumo, elimina traslados, reduce filas y mejora la experiencia del usuario, al permitirle elegir el canal de recepción que más le convenga, se informó.

