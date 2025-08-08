Día Internacional del Gato: ¿Por qué se celebra el 8 de agosto y qué representa? (12:00 h)

Oaxaca de Juárez, 8 de agosto. Con su mirada misteriosa, andar elegante y personalidad independiente, los gatos se han ganado un lugar especial en millones de hogares, es por ello que cada 8 de agosto se conmemora el Día Internacional del Gato, es por ello, que aquí te decimos su origen, importancia y cómo se celebra en todo el mundo.

¿Por qué se celebra el Día Internacional del Gato?

El Día Internacional del Gato se estableció en el año 2002 por el Fondo Internacional para el Bienestar Animal (IFAW, por sus siglas en inglés), con el objetivo de visibilizar temas como:

El abandono y maltrato de gatos domésticos

La promoción de la adopción responsable

La importancia de la esterilización

El respeto a la naturaleza felina

Asimismo, porque la fecha coincide con la temporada de mayor fertilidad para los gatos en el hemisferio norte, lo que también hace énfasis en la necesidad de campañas de control poblacional.

Celebración a nivel mundial

Ante dicha celebración, cada año, esta fecha se vuelve tendencia en redes sociales con hashtags como #DíaInternacionalDelGato, #InternationalCatDay y #CatLovers, donde algunos y algunas “Karen” -término cariñoso y humorístico para las y los dueños de gatos en Latinoamérica, especialmente aquellos que muestran un amor y dedicación excepcionales a sus mascotas felinas- comparten fotos, videos y anécdotas de sus michitos, como muestra de su importancia tanto en su vida como en el planeta.

Y, es que, a nivel de salud, los gatos pueden reducir el estrés y la ansiedad, así como mejorar la calidad del sueño, y disminuir el riesgo de enfermedades cardiovasculares.

Mientras que, en el hogar, su instinto cazador, ayuda a mantener a raya insectos y roedores.

En este sentido, y a fin de garantizar el bienestar felino, es que diversas organizaciones, veterinarias y refugios aprovechan este día para realizar:

Jornadas de adopción

Charlas sobre cuidado animal

Campañas de esterilización

Donativos para albergues

Concursos de fotos felinas

¿Sabías qué hay más de un “Día del Gato”?

Por otro lado, vale señalar que no solo este 8 de agosto es cuando se celebra la vida de los gatitos, ya que existen tres fechas destacadas:

20 de febrero: Esto en honor a Socks, el gato adoptado por Chelsea, hija de Bill Clinton, quien fue presidente de Estados Unidos.

Socks fue un gato muy famoso en los años 90, ya que solía pasearse por los actos públicos en la Casa Blanca. Incluso tenía su propia página web y club de fans. Desafortunadamente, Socks falleció el 20 de febrero de 2009 debido a un cáncer de garganta.

8 de agosto: Día Internacional del Gato (establecido por IFAW).

29 de octubre: Día Nacional del Gato en EU.

En tanto, el Día Internacional del Gato no solo es una excusa para llenar internet de fotos felinas adorables, sino una fecha clave para promover su bienestar, protección y amor incondicional.

Ya sea que tengas un gato o simplemente los admires, este 8 de agosto es la oportunidad perfecta para celebrar su presencia en nuestras vidas.