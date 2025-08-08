Fiscalía de Oaxaca rescata en cateo a dos menores de edad en la región Mixteca; detiene al padre por resistencia (11:00 h)

Oaxaca de Juárez, 8 de agosto. La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) a través de Agentes Estatales de Investigación (AEI) dio cumplimiento a una orden de cateo en un domicilio del municipio de Huajuapan de León, en el que rescataron a dos menores de edad que fueron separados de su madre sin el consentimiento legal.

De acuerdo con el expediente penal del caso, el despliegue policial se efectuó en un domicilio ubicado en la calle de Matamoros de la colonia Centro de la agencia municipal de Santiago Chilixtlahuaca en donde hallaron encerrados en un cuarto a los dos menores de edad, cuya identidad está reservada por ley.

Durante la recuperación de los menores, C.L.M.R., padre biológico de los niños, fue detenido por resistencia e intentar obstruir las labores policiales enmarcadas en el mandato judicial derivado de la denuncia familiar.

Una vez recuperados, los menores de edad fueron trasladados a la Vicefiscalía Regional de la Mixteca para su certificación médica y posteriormente, iniciar los trámites legales para entregarlos a su madre.

En tanto, el detenido fue puesto a disposición de la autoridad competente para que determine su situación jurídica.

La Fiscalía de Oaxaca realiza acciones contundentes, derivadas de estrictas investigaciones, para fortalecer los procesos de procuración de justicia, principalmente cuando se trata de niños, niñas adolescentes y mujeres.

