Sin Límites: Elabora Sergio Salomón nueva Ley de Migración: Raúl Torres Salmerón (10:30 h)

*Reunión con diputados federales; el INM será Instituto de Movilidad Humana

Por Raúl Torres Salmerón

Oaxaca de Juárez, 27 de marzo. La Comisión de Asuntos Migratorios, presidida por la Diputada priísta Marcela Guerra Castillo, se reunió con el Comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Sergio Salomón Céspedes Peregrina, ex Gobernador de Puebla a fin de conocer el proceso de elaboración de la iniciativa que propone derogar la actual Ley de Migración, crear una nueva Ley de Movilidad Humana y establecer el Instituto de Movilidad Humana, nuevo nombre que tendrá el INM.

A la reunión, acudió el Subcomisionado Jonathan Ávalos Meléndez, donde legisladores externaron sus inquietudes, preocupaciones y propuestas.

Sergio Salomón Céspedes Peregrina expuso ayer lo siguiente:

-Este espacio nos permite escuchar, construir y mejorar; hemos venido recogiendo las iniciativas de los legisladores de ambas cámaras, de colectivos, académicos, siempre buscando el hacer un gran ejercicio legislativo para construir un gran documento que pueda estar contemplando la visión de los diferentes sectores.

-Pido el apoyo de la Cámara porque se está trabajando con una norma que data del 2011 y 2012 y necesitamos tener una actualización muy importante, pero que tenga una visión de futuro y que esto permita generar mejores herramientas para poder llevar nuestro trabajo.

-El INM no solamente tiene que ver con un tema de control migratorio, es un área transversal en más de 16 secretarías y dependencias; somos el primer rostro que ve cualquier extranjero cuando llega al país, atendemos aeropuertos, puertos, fronteras norte y sur, y estamos en cada una de las entidades federativas.

-Por ello es necesario generar una nueva visión y buscamos una redignificación del INM y esto no se puede entender si no es de la mano de los diferentes Poderes; es fundamental tener la experiencia y visión de legisladores y que eso permita que sea un gran documento de las y los mexicanos.

Jonathan Ávalos Meléndez, externó:

-Se ha escuchado a 36 organizaciones de la sociedad civil, 16 dependencias, una reunión con académicos de diversas universidades y expertos en materia migratoria, porque esta ley se tiene que hacer de acuerdo a las necesidades del fenómeno y oyendo a los que lo recienten.

-Es necesaria la reforma al marco normativo y se requiere el apoyo y acompañamiento de los diputados para poder llevar a cabo este proyecto. La ley puede ser perfecta pero los que realmente harán el cambio son los funcionarios públicos.

-Puede estar impregnada de todos los principios y garantías que se tiene a los derechos humanos de las personas en contexto de movilidad, pero depende de nosotros la ejecución de esta norma.

-Se deben identificar a las personas que vienen al país a sumarse, integrarse y con ello se tiene la obligación de trabajar, darles medidas para poder regularizarse, tener una vida digna e insertarse en la vida laboral, educativa. Nos encontramos muchas veces que las personas no tienen esta posibilidad de tener una medida de regularización y estancia regular donde se ven coartados sus derechos.

La Presidenta de la Comisión agradeció la apertura y el diálogo del funcionario y externó la voluntad legislativa para trabajar juntos en este gran proyecto que va a transformar la realidad de muchos mexicanos, pero también de gente que viene y que busca tener una vida digna en este país.

Algunos legisladores expusieron la problemática actual migratoria que puede resumirse así:

Víctor Adrián Martínez Terrazas (PAN). Pidió implementar mecanismos de control interno y externo efectivos y erradicar las redes de corrupción, investigar y sancionar a los funcionarios que incurran en prácticas ilegales.

Eduardo Castillo López (Morena). México debe fortalecer su política migratoria con un enfoque humanista, sin perder el control ordenado y la seguridad en el territorio nacional.

Roselia Suárez Montes de Oca (Morena). Debe ser una Ley de Movilidad Humana aplicada por autoridades federales, locales y municipales y que se garanticen los derechos laborales de mexicanos residentes en el exterior.

Tey Mollinedo Cano (Morena). Se debe incluir la visión de la frontera sur y contemple la experiencia desde el territorio, incorporando el conocimiento de quienes viven esta realidad de manera cotidiana.

Maribel Solache González (Morena). Propuso incorporar en esta nueva visión, la atención a las personas mexicanas que retornan al país ya que enfrentan obstáculos para acreditar su identidad, barreras en educación y empleo.

En fin, como escribieron los compositores españoles Juan Valderrama, Manuel Serrapi y Manuel Santaolalla, la canción El Emigrante:

Y adiós, mi España querida

dentro de mi alma te llevo metida

y aunque soy un emigrante

jamás en la vida yo podré olvidarte.

raultorress@hotmail.com

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