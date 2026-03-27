Denuncia MULT asesinato de agente municipal de Tierra Blanca Copala, dos personas más resultan lesionados (10:00 h)

Saúl Salazar/Redacción

Oaxaca de Juárez, 27 de marzo. El agente municipal de Tierra Blanca, Copala, Alfredo Ramírez Díaz integrante del MULT fue asesinado ayer en un ataque armado en Putla Villa de Guerrero, donde además resultaron lesionados dos personas más.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 4 de la tarde de ayer jueves, en el boulevard carretera Lázaro Cárdenas esquina con la calle Michoacán.

Al interior del depósito Beer Centro, sobre el piso y boca abajo, fue localizado muerto un hombre que vestía camisa de manga larga cuadrada, en color azul y negro, con pantalón de mezclilla de color azul y tenis obscuros.

En dicho negocio, también se localizó tirado a otro individuo, y en la guarnición del camellón del boulevard a un joven. Los dos hombres presentaban heridas provocadas por disparos de arma de fuego.

Los lesionados, quienes dijeron llamarse: Román R. M., de aproximadamente 30 años de edad y Pablo S. G. de alrededor de 45 años, fueron auxiliados y trasladados a un hospital para recibir atención médica.

Al recibir el reporte, llegaron elementos de las policías Estatal, Vial y Municipal, así como personal de la Guardia Nacional, quienes acordonaron y resguardaron la zona.

Más tarde, se presentaron elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) a realizar las diligencias localizando al menos seis casquillos percutidos.

El Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT), condenó enérgicamente los hechos cobardes contra tres de sus militantes, en el cual, una autoridad auxiliar perdió la vida y dos más se encuentran hospitalizados, hechos, que dijeron, atentan contra la dignidad, la paz y el futuro del pueblo Triqui.

A través de un comunicado, expresaron que “Nuestros pueblos viven un profundo hartazgo ante la violencia que, lejos de cesar, se recrudece”.

Ante estos hechos de sangre “responsabilizamos a los tres órdenes de gobierno: federal, estatal y municipal, de no actuar con firmeza para frenar la impunidad. No permitiremos que el miedo se imponga sobre nuestra dignidad y nuestra organización comunitaria”.

De igual manera, acusaron al estado de inacción y omisión que ha permitido que la violencia continúe cobrando vidas, “como la de nuestro compañero Alfredo Ramírez Diaz, y dejando más personas heridas. Esta situación es inaceptable”.

Desde la Nación Triqui, exigieron de manera inmediata y contundente a los tres niveles de gobierno, la detención inmediata de los autores materiales e intelectuales de este cobarde atentado.

De igual modo, el cese de la violencia e impunidad que lacera el territorio triqui, la instalación urgente de mesas de diálogo serias, incluyentes y con resultados concretos y la implementación de un plan de justicia integral que permita contener la violencia y reconstruir el tejido social desde la raíz.

“Nuestro pueblo merece vivir en paz, con dignidad y justicia, el estado no debe seguir siendo indiferente ante el sufrimiento de nuestra gente”.

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