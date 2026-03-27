Presidenta aclara decisión de habitantes de Chipehua y garantiza acceso libre a playas Tehuantepec (11:10 h)

Edwin Meneses

Tehuantepec, Oax. 27 de marzo. La presidenta municipal de Santo Domingo Tehuantepec, Ana Cecilia Pérez Velásquez, aclaró la situación generada en Playa Chipehua tras la decisión tomada por algunos habitantes sobre restringir el acceso de alimentos, bebidas y cuatrimotos foráneas durante esta temporada vacacional.

La edil explicó que dicha determinación fue un acuerdo interno entre pobladores, con la intención de priorizar el consumo local y beneficiar a los prestadores de servicios de la comunidad. Sin embargo, tras el diálogo y la evaluación de la situación, estas restricciones fueron retiradas.

Pérez Velásquez dejó en claro que el gobierno municipal no ha prohibido ni prohibirá el acceso a visitantes, reafirmando que las playas de Tehuantepec están abiertas para todas y todos quienes deseen disfrutar de este destino turístico.

Asimismo, destacó que el municipio trabaja para garantizar un ambiente de convivencia, diversión y esparcimiento, brindando todas las facilidades necesarias para que las familias y turistas vivan unas vacaciones seguras y agradables.

Finalmente, subrayó que la prioridad es impulsar la llegada de visitantes y fortalecer la economía local, generando una importante derrama económica en beneficio de los palaperos y comerciantes de Playa Chipehua y Playa Cangrejo durante esta temporada vacacional.

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