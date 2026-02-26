Siguen trabajando para apagar fuego en relleno sanitario de Juxtlahuaca (16:30 h)

Saúl Salazar

Huajuapan de León, Oax. 26 de febrero. El coordinador municipal de Protección Civil en Santiago Juxtlahuaca, Iván Suriel Espinosa Salazar, informó que continúan trabajando para sofocar el fuego de la última celda del relleno sanitario, que las otras ya fueron apagadas en su totalidad.

Indicó que el humo negro que reportaron los habitantes de la zona y mal olor, fue porque el fuego calcinó llantas y otro tipo de materiales, como plástico y tela.

“El detalle fue que ya se había controlado o sofocado en su totalidad. Había una celda que no se había quemado, no había sido alcanzada por el fuego; justamente era la celda que estaba al lado de la última que se estaba trabajando, entonces brinco una braza y fue lo que generó el incendio el día domingo”, detalló.

Recordó que el domingo acudieron de inmediato con el personal del relleno sanitario, elementos de la Policía Municipal, así como con maquinaria y su personal, mismos que lograron controlar el fuego.

Espinosa Salazar señaló que actualmente siguen trabajando en sofocar el fuego en la última celda, que era la única que no había sido consumida por las llamas.

“Está controlada, pero el fuego sigue por la parte de abajo; se está trabajando con la maquinaria para revolver toda la basura, y poder con la pipa de agua mojar todo para poder lograr apagarlo, por eso el humo, pero es mínima la cantidad de humo. El día domingo fue demasiado el humo, porque el fuego alcanzó llantas, las llantas liberan demasiado humo, demasiado aroma; las llantas ya quedaron completamente apagadas, solamente quedaría esa celda”, sostuvo.

Apuntó que en los trabajos de sofocamiento también participaron lugareños de la zona y elementos del Ejército Mexicano, del 95/o. Batallón de Infantería, ubicado en Santiago Juxtlahuaca.

Reveló que, durante los trabajos de sofocación, en la mayoría de las celdas encontraron baterías de motocicletas, por lo que sospechan que al explotar causaron más fuego en el basurero.

