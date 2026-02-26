Tv Azteca va a concurso mercantil por deudas y debilidad financiera (15:00 h)

Oaxaca de Juárez, 26 de febrero. Tv Azteca, parte de Grupo Salinas, anunció que sus accionistas acordaron llevar a la empresa a un concurso mercantil –un procedimiento legal al que pueden acceder empresas con dificultades financieras y falta generalizada de pagos– para reorganizar la compañía.

“Como es sabido, en los últimos años, la industria de la televisión en México y a nivel global ha enfrentado transformaciones profundas, como la evolución del mundo publicitario y la irrupción transversal del ecosistema digital”, justificó la segunda televisora más grande del país en un comunicado.

En el mismo texto, reconoció que tiene encima los impagos con acreedores de Estados Unidos, que le reclaman casi 600 millones de dólares, y su obligación de pagar impuestos atrasados con el fisco mexicano. “Frente a este escenario complejo, son necesarias una serie de estrategias y acciones decisivas enfocadas en sanear sus finanzas y ordenar integralmente sus pasivos”, apuntó.

La compañía –que además de enfrentar un adeudo con acreedores de Estados Unidos, perdió una larga batalla legal en los tribunales mexicanos por créditos fiscales– anunció que la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas aprobó la “reorganización corporativa, operativa y financiera de la compañía y sus empresas subsidiarias mediante un concurso mercantil voluntario”.

Explicó que, además del entorno internacional, la compañía tuvo que pagar 3 mil 800 millones de pesos por licencias en 2018. Y luego vino la pandemia de coronavirus –durante la cual la televisora desplegó una campaña para no hacer caso a las medidas de distanciamiento social–, que impactó la inversión publicitaria en la televisora y afectó sus ventas.

“No más encierro… No más bozal (sic)”, también se dedicó a difundir en redes sociales el presidente de Grupo Salinas, Ricardo Salinas Pliego, sobre las medidas comunitarias para frenar los contagios de covid-19. Esto en diciembre de 2020, justo en el preámbulo de uno de los mayores picos de contagios.

Además, la televisora tiene encima el impago de los bonos que emitió en 2017 por 400 millones de dólares y que dejó de pagar en 2020, aduciendo las afectaciones que dejó la pandemia de coronavirus en su negocio, y que ahora le mantienen en un juicio en la Corte de Nueva York para que pague ya casi 600 millones de dólares.

“A todo lo anterior se suma el pago de los impuestos al SAT el pasado mes de enero, que fue liquidado en su totalidad, lo que implicó otro impacto financiero significativo”, aseguró la compañía. Sin embargo, autoridades fiscales han explicado que el pago total de Grupo Salinas se hará en 19 pagos mensuales.

En noviembre pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó una serie de recursos con los que Grupo Salinas pretendía seguir litigando créditos fiscales de Elektra y Tv Azteca.

En enero, tras una serie de quejas, Grupo Salinas informó que llegó al acuerdo de pagar 32 mil 132 millones 897 mil 658 pesos al SAT.

Desde que se hizo ese anuncio, Grupo Salinas aseguró que en ese momento ya quedaban saldados sus créditos con el SAT, pero en la última conferencia trimestral de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se informó que el acuerdo para todo el grupo había quedado en 19 pagos mensuales.

La Jornada

