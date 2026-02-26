En Huajuapan, ayer inició pega en comercios del Directorio de Emergencia (17:00 h)

Saúl Salazar

Huajuapan de León, Oax. 26 de febrero. El Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de la Mixteca y la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servytur) delegación Huajuapan, iniciaron ayer con la pega en comercios del Directorio de Emergencia.

El presidente del Consejo, Omar Osorio Rosas, indicó que en coordinación con la Secretaría de Defensa Nacional (DEFENSA) Guardia Nacional, Policía Vial Estatal, Fiscalía Regional de Justicia en la Mixteca, Mesa de Paz y Seguridad dependiente de la Secretaría de Gobernación (Segob) y Centro de Comando y Control (C2) en la Mixteca, iniciaron con la actividad.

“Principalmente lo que vamos atender ahorita, es colocar este directorio en lugares estratégicos que son los comercios; porque ahí está la mayor parte de la sociedad, es un tránsito diario y constante.

Esta parte va ser, desde luego, atendiendo la situación de prevenir, les estamos dando esta herramienta, que es un directorio muy fácil y rápido de leer”, detalló.

Agregó que en la parte de abajo del directorio hay un código QR, que te enlaza a una aplicación en donde se puede reportar incidentes de manera rápida y anónima; en donde también encontrarán el número de emergencia 9-1-1 y 089 denuncia anónima.

Refirió que ayer miércoles iniciaron con la pega de mil directorios de emergencia, pero se tiene como meta alrededor de seis mil ejemplares, para igual número de unidades económicas, es decir negocios en Huajuapan.

“El plan ahorita es solo, cubrir Huajuapan y posteriormente colocaremos otras poblaciones dentro del área de la Mixteca, en breve entraremos con Huajolotitlán y otros municipios. Cuál es el punto, generar la cultura de la denuncia, que sepan donde se hacen las denuncias”, recalcó.

Destacó que en el caso del número de emergencia 9-1-1, trabaja las 24 horas del día, para recibir diversas denuncias, como vandalismo, incendios, extorsión digital y otros delitos de forma dolosa o culposa.

Los elementos de las corporaciones federales y estatales, iniciaron con la pega de los directorios en clínicas, hospitales y otros comercios del fraccionamiento Jardines del Sur y colonia del Valle.

