“Si no se aprueba; yo cumplí”: Sheinbaum defiende reforma electoral y deja decisión a Morena (14:00 h)

Oaxaca de Juárez, 3 de marzo. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, defendió su iniciativa de reforma electoral y aseguró que, aunque no sea aprobada en el Congreso, ella cumplirá con el compromiso adquirido ante la ciudadanía.

“Si no se aprueba, no se aprobó; pero yo cumplí con la gente”, afirmó la mandataria al referirse a uno de los 100 puntos que comprometió durante su campaña.

Presentará la reforma aunque no haya consenso

Sheinbaum explicó que enviará la iniciativa que contempla la eliminación de diputados y senadores plurinominales, así como la reducción de los costos del sistema electoral.

Recordó que los temas de nepotismo y no reelección ya fueron aprobados para aplicarse a partir de 2030, pero insistirá en los otros dos puntos pendientes.

“Yo la voy a presentar si no se aprueba. No se aprobó, pero yo cumplí con la gente”, reiteró.

La presidenta subrayó que su responsabilidad es presentar la propuesta, pero será el Congreso quien determine su viabilidad. En ese sentido, respondió a las críticas de la oposición que cuestionan su papel en la negociación política.

“Si decido me critican porque soy autoritaria y si no decido también me critican porque no decido yo. A unos les toca decidir una cosa y a mí me toca decidir otra”, señaló.

Morena decidirá sobre alianza rumbo a 2027

Sobre el impacto político de la reforma y la relación con sus aliados, Sheinbaum dejó claro que la definición sobre una eventual alianza electoral para 2027 no le corresponde directamente a ella, sino al partido oficialista.

Indicó que será Morena quien determine si mantiene la coalición con el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México de cara a las elecciones intermedias.

“Tendrá que decidir Morena… el que en este tema no estén de acuerdo no inhibe que pueda haber una alianza electoral hacia adelante”, sostuvo.

La mandataria enfatizó que el desacuerdo en torno a la reforma electoral no necesariamente implica una ruptura política, pero dejó claro que su compromiso fue presentar la iniciativa con los cambios prometidos.

De esta manera, la discusión sobre la reforma electoral no solo abre un debate legislativo, sino que también coloca en el centro la estrategia política del bloque oficialista rumbo a 2027.

