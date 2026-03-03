Trump ordena cortar todo el comercio con España tras negar uso de bases en la ofensiva contra Irán (13:30 h)

Oaxaca de Juárez, 3 de marzo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que ordenó suspender todas las relaciones comerciales con España, luego de que el Gobierno español negara el uso de las bases militares de Rota y Morón en el marco de la ofensiva militar contra Irán.

Durante declaraciones en vivo, el mandatario acusó a España de haber sido “terrible” como socio dentro de la OTAN y aseguró que la decisión responde tanto a la negativa sobre las bases como al desacuerdo por el porcentaje de inversión en defensa.

“Le dije a Scott que cortara todos los tratos con España”, afirmó Trump, al sostener que el conflicto se originó cuando pidió que los países europeos elevaran su gasto militar al 5% del PIB. Según su versión, Alemania y otros aliados mostraron disposición, pero España no aceptó ese compromiso.

¿Por qué Trump corta lazos comerciales con España?

El presidente estadounidense también reaccionó a la postura española de no permitir que Washington utilice las bases de Rota y Morón para operaciones relacionadas con la ofensiva en Irán.

“Ahora España dice que no podemos usar sus bases. Eso se acabó. Podemos usar sus bases si queremos. Podemos volar y utilizarlas. Nadie nos va a decir que no podemos hacerlo”, expresó, aunque añadió que Estados Unidos “no necesita nada de España”.

Las bases de Rota y Morón forman parte de acuerdos bilaterales de cooperación en defensa entre ambos países y son puntos estratégicos para operaciones militares estadounidenses en Europa, África y Medio Oriente.

WATCH: President Trump Explains what Made Him Start Operation Epic Fury – 03/03/26 pic.twitter.com/7MXUNucR79 — RSBN (@RSBNetwork) March 3, 2026

“No pagan ni el 2%”

Trump también criticó el nivel de inversión española en defensa dentro de la OTAN, asegurando que fue “el único país” que no quiso comprometerse al 5% del PIB y que, incluso, “ni siquiera pagan el 2%”.

“Querían quedarse en el 2% y ni siquiera pagan el 2%”, sostuvo, al cuestionar el liderazgo del Gobierno español pese a reconocer que “tienen gran gente”.

Hasta el momento, el Gobierno español no ha emitido una respuesta oficial tras el anuncio de Trump, en medio de una creciente tensión diplomática que podría impactar las relaciones bilaterales y el comercio entre ambos países.

