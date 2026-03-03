Doce historias que transforman Oaxaca de Juárez serán reconocidas en sesión solemne por el 8M (15:30 h)

Oaxaca de Juárez, 3 de marzo. En sesión ordinaria, el Honorable Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez aprobó la realización de una sesión solemne con motivo del Día Internacional de la Mujer, que se llevará a cabo el próximo 8 de marzo a las 8:30 horas en el Primer Patio del Palacio Municipal.

En esta ceremonia se entregará la Medalla “Arcelia Yañiz” a doce mujeres cuya trayectoria y aportaciones han dejado huella en distintos ámbitos de la vida social, cultural, académica y profesional de la capital. Las galardonadas son la Mtra. Rosa Bertha Simón Sánchez; la Lcda. María Esther Soto García; la Dra. Andrea Selene López Díaz; Dulce Carolina López Eslava; la Dra. Danivia Calderón Martínez; la periodista Lupita Thomas; María Benjamina Juana Fernández Pichardo; Georgina Meneses García “Geo Meneses”; Celia Florian; la Lcda. Nadya de la Cruz Padilla Martínez; la Lcda. Guadalupe Díaz Carranza; y Judith Geraldina Arriaga Herrera.

Durante la sesión, el presidente municipal Ray Chagoya destacó la importancia de reconocer a mujeres que, desde diferentes trincheras, contribuyen al desarrollo y fortalecimiento de Oaxaca de Juárez, así como a la construcción de una sociedad más equitativa e incluyente.

En el mismo marco, el edil felicitó al Sindicato “3 de Marzo” con motivo de su 52 aniversario, reconociendo su labor en favor de los servicios públicos y del funcionamiento cotidiano de la ciudad.

